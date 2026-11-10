El Manchester City recibe al Leeds United el miércoles 2 de diciembre de 2026 en el Etihad Stadium de Mánchester.

En sus últimos enfrentamientos, el Manchester City ha llevado la iniciativa: ganó por un ajustado 1-0 en Elland Road en su duelo más reciente de la Premier League, disputado en febrero de 2026. Antes de aquel trabajado triunfo, el City también se impuso al Leeds por 3-2 en un emocionante partido en el Etihad Stadium en noviembre de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Manchester City contra el Leeds United, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Manchester City contra el Leeds United de la Premier League?

El Manchester City contra el Leeds United se disputa el miércoles 2 de diciembre de 2026 en el Etihad Stadium de Mánchester.

Premier League - Jornada 13 2 dic 2026 - 14:30 Etihad Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Manchester City contra el Leeds United de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Manchester City y el Leeds United, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Compra directamente en el portal oficial de entradas del Manchester City o a través de las plataformas para socios del club cuando se abran los plazos de venta, tanto para entradas generales como para paquetes de hospitalidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las opciones oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan los cupos de venta iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester City contra el Leeds United de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Manchester City y el Leeds United:

1. Canales oficiales del club

Entradas generales estándar: Suelen costar entre unos 30 £ y más de 105 £ .

Suelen costar entre unos . Paquetes de hospitalidad y VIP: Empiezan en torno a 61 £ para las experiencias más básicas del día de partido y llegan hasta 745 £ o más para acceder a salones exclusivos y servicios de restauración.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas oficiales vendidas directamente por el club, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Reventa de entradas generales: Suelen partir de unos 44 £ para localidades en el anillo superior o en los fondos, mientras que el precio medio anunciado ronda las 136 £.

Manchester City contra Leeds United de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Manchester City y el Leeds United

El Manchester City suma tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con 12 goles a favor y 10 en contra en ese periodo. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante el Aston Villa en la Premier League, que puso fin a su impecable comienzo en la competición nacional. Su mejor actuación en este tramo fue la victoria por 5-1 sobre el AEK Atenas en la Champions League, aunque también sufrió una derrota por 4-2 ante el Paris Saint-Germain en Europa. El triunfo por 3-0 sobre el Liverpool en Anfield, en la Premier League, destaca como su mejor resultado en la competición nacional de esos cinco encuentros.

El Leeds United llega a este partido con una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros de la Premier League. Su partido más reciente acabó en empate sin goles en el campo del Sunderland, después de empatar 1-1 con el Manchester United. Su resultado más destacado en esa serie fue una victoria por 4-1 sobre el Newcastle United, mientras que su única derrota fue por 2-1 ante el Arsenal.

Manchester City contra Leeds United: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos terminó con una victoria por 1-0 del Manchester City en Elland Road en febrero de 2026. En los últimos cinco duelos de la Premier League recogidos en los datos, el City presenta el mejor balance, con tres victorias. La única victoria del Leeds en esa serie llegó en casa, mientras que entre los triunfos del City figuran un 4-0 en el campo del Brighton y un 3-2 como local en noviembre de 2025.