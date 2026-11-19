El Manchester City recibe al Chelsea el domingo 13 de diciembre de 2026 en el Etihad Stadium de Manchester.

El Manchester City logró una contundente victoria por 3-0 ante el Chelsea en Stamford Bridge en abril de 2026, durante la recta final de la temporada de la Premier League. Los dos equipos volvieron a enfrentarse en mayo de 2026 en la final de la FA Cup, en la que el Manchester City se impuso por un ajustado 1-0 para levantar el trofeo.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Manchester City-Chelsea, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Manchester City-Chelsea de la Premier League?

El Manchester City-Chelsea comienza el domingo 13 de diciembre de 2026 en el Etihad Stadium de Manchester.

¿Cómo comprar entradas para el Manchester City-Chelsea de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo Manchester City-Chelsea de la Premier League, puedes explorar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales del club

Portal oficial de venta de entradas del Manchester City: Las entradas para los partidos en casa, en el Etihad Stadium, se ponen primero a disposición de los socios Cityzens Matchday/Junior mediante un sorteo o en periodos de reserva específicos. Para acceder a la cola del portal de entradas en partidos de gran demanda, normalmente es necesario adquirir una membresía oficial del club.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan las asignaciones iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester City-Chelsea de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo Manchester City-Chelsea de la Premier League:

1. Canales oficiales del club

Entradas estándar para adultos: Suelen costar aproximadamente entre 45 £ y 75 £ o más .

Suelen costar aproximadamente entre . Hospitalidad oficial para el día del partido: Los precios parten de unos 150 £ a 250 £ o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en los canales oficiales del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Precios de reventa más bajos: Suelen partir de entre 73 £ y 75 £ .

Suelen partir de entre . Precios medios habituales del mercado: Suelen situarse entre 250 £ y 600 £ o más .

Suelen situarse entre . Reventa de entradas VIP y de hospitalidad: Los precios suelen partir de 127 £.

Manchester City-Chelsea de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Manchester City y Chelsea

El Manchester City ha ganado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, además de empatar uno en la Carabao Cup. Su partido más reciente fue una derrota por 3-1 ante el Nottingham Forest en la Premier League. Durante esa racha también perdió contra el Aston Villa y el Brighton en la liga. El City ganó por 3-2 a domicilio al RB Leipzig en la Champions League, lo que demuestra que todavía puede rendir al máximo nivel en Europa. Ha encajado goles en cuatro de sus últimos cinco partidos, y esa fragilidad defensiva preocupará a Maresca de cara a este encuentro.

El Chelsea ha ganado dos y perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente en la Premier League terminó con una derrota por 1-0 en Sunderland, aunque antes había vencido por 2-0 al Manchester United en Stamford Bridge. Quedó eliminado de la Carabao Cup tras empatar 1-1 con el Liverpool y perdió por 2-0 ante el Tottenham en la liga. El Chelsea marcó cuatro goles y encajó cinco en esos cinco partidos.

Manchester City-Chelsea: resultados recientes entre ambos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos fue en mayo de 2026, cuando el Manchester City venció por 1-0 al Chelsea en la FA Cup. Antes, el City había ganado por 3-0 en Stamford Bridge en la Premier League en abril de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, el Manchester City ha logrado tres victorias, además de un empate y una victoria del City en Stamford Bridge. El Chelsea todavía no ha conseguido ganarle en esa racha reciente. El City solo ha encajado dos goles en esos cinco partidos y ha marcado nueve.