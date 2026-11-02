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Cómo conseguir entradas para el Málaga vs. Racing de Santander: precios de LaLiga, información del partido, venta de entradas de última hora y más

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El Málaga se enfrenta al Racing de Santander en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas.

El Málaga recibe al Racing Santander el domingo 8 de noviembre de 2026 en el Estadio La Rosaleda, en Málaga.

Sus enfrentamientos oficiales más recientes tuvieron lugar durante la temporada 2025-26 de Segunda División. En mayo de 2026 empataron 1-1 en el Estadio La Rosaleda. Antes, en esa misma temporada, el Racing Santander logró una contundente victoria por 3-0 ante el Málaga en El Sardinero.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Málaga contra el Racing Santander, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Málaga contra el Racing Santander de LaLiga?

El Málaga contra el Racing Santander se disputa el domingo 8 de noviembre de 2026 en el Estadio La Rosaleda, en Málaga.

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Primera División - Jornada 12
Estadio La Rosaleda

¿Cómo comprar entradas para el Málaga contra el Racing Santander de LaLiga?

Si buscas entradas para un partido de LaLiga entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, tienes varias opciones fiables, según prefieras comprarlas directamente a los clubes o a través de plataformas de reventa y canales de servicios exclusivos:

1. Canales oficiales del club

  • Venta oficial de entradas del club: Puedes comprar entradas normales para los partidos en casa directamente en el portal oficial de venta de entradas del Málaga CF o en la web oficial del Málaga CF. Comprarlas directamente al club garantiza el precio original y la validez de la entrada. Los socios y abonados suelen tener acceso prioritario antes de que se abra la venta al público general.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas de los canales oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Málaga contra el Racing Santander de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido de LaLiga entre el Málaga y el Racing Santander varían según la ubicación del asiento, la demanda y si se compran a través de los canales oficiales del club o de plataformas de reventa:

1. Canales oficiales del club

  • Entrada general: Las entradas para partidos de liga suelen partir de unos 40 a 70 € en las categorías de asientos de las gradas superiores o de entrada general.
  • Entradas para la zona visitante: Las entradas oficiales para la zona visitante distribuidas mediante los procesos de solicitud para socios suelen costar unos 50 €.
  • Asientos prémium y de las gradas inferiores del club: Los asientos con mejores vistas en las gradas inferiores o en las zonas centrales de los laterales, comprados directamente en las ventas iniciales del club, suelen costar entre 120 y más de 250 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

  • Gradas superiores y reventa general: Las entradas en los niveles superiores o en las zonas más altas suelen partir de unos 210 a 320 €, según la demanda.
  • Gradas inferiores y categorías prémium: Los asientos con mejores vistas en las zonas intermedias y las gradas inferiores suelen costar desde 350 hasta más de 900 €.

Málaga contra Racing Santander de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Málaga y el Racing Santander

El Málaga no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos de LaLiga, en los que ha sumado tres derrotas y dos empates. En su encuentro más reciente perdió 1-0 ante el Getafe. En esta racha también cayó 3-1 frente al Villarreal y 4-0 ante el Real Madrid. Los dos empates fueron contra el Celta de Vigo y el Levante. En esos cinco partidos, el Málaga marcó solo dos goles y encajó nueve.

El Racing Santander atraviesa una racha reciente también complicada, con dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. El más reciente terminó con una abultada derrota por 5-0 ante el Celta de Vigo, y antes había perdido 7-2 frente al Barcelona. Previamente, el Racing sí logró dos victorias consecutivas: venció 2-1 al Deportivo Alavés y 3-2 al Elche. Marcó nueve goles en esos cinco partidos, pero encajó diecisiete.

MAL

MAL - Formulario

ESP
D1-1
RSO
L2-5
ALA
D1-1
SDA
W0-3
BET
L2-1
Gol marcado (encajado)
8/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
SAN

SAN - Formulario

VAL
D2-2
OSA
L2-0
ESP
W2-1
RIB
W0-2
RMA
L0-3
Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Málaga contra Racing Santander: enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en mayo de 2026, en Segunda División, y terminó 1-1 en el Estadio La Rosaleda. El Racing Santander presenta el mejor balance en los últimos cinco duelos directos, con tres victorias, mientras que el Málaga no ha ganado ninguno. Los otros dos acabaron en empate. Los cinco enfrentamientos anteriores se disputaron en Segunda División.

Cara a cara

MálagaEmpateRacing Santander
0
2
3
Segunda Division
Málaga badge
Málaga
MAL
1
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
F
Segunda Division
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
3
Málaga badge
Málaga
MAL
0
F
Segunda Division
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Racing Santander
SAN
2
Málaga badge
Málaga
MAL
1
F
Segunda Division
Málaga badge
Málaga
MAL
0
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
F
Segunda Division
Málaga badge
Málaga
MAL
0
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
F
2Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

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