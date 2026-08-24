El Málaga se enfrenta al Levante el domingo 6 de septiembre de 2026 en el Estadio La Rosaleda de Málaga.

Ambos equipos llegan a este duelo de principios de temporada en busca de impulso tras unos complicados primeros encuentros de liga. El Levante presenta un mejor balance reciente en los enfrentamientos directos ante el Málaga, con dos victorias y dos empates en sus últimos cinco duelos en todas las competiciones.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Málaga vs Levante, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Málaga vs Levante de LaLiga?

El Málaga vs Levante se disputa en el Estadio La Rosaleda de Málaga, y la hora exacta está pendiente de confirmación en la programación de emisiones de tu región.

Primera División - Jornada 4 6 sept 2026 - 12:30 Estadio La Rosaleda

¿Cómo comprar entradas para el Málaga vs Levante de LaLiga?

Para conseguir entradas para el partido de la jornada 4 de LaLiga entre Málaga CF y Levante UD del domingo 6 de septiembre de 2026 en el Estadio La Rosaleda, sigue estos pasos:

1. Página web oficial del club

La forma principal y más segura de comprar entradas a precio oficial es hacerlo directamente a través del portal online oficial del Málaga CF.

Proceso: Registra una cuenta en la web de venta de entradas del club. Los no residentes y los turistas internacionales pueden comprar entradas fácilmente proporcionando un número de pasaporte válido al finalizar la compra.

Fecha de salida: Las entradas suelen ponerse primero a disposición de los socios del club ( socios ) antes de abrirse al público general cuando se acerca la fecha del partido.

2. Taquillas del Estadio La Rosaleda (Taquillas)

Si las entradas no se agotan online con antelación, puedes comprarlas en persona en la taquilla del estadio:

Ubicación: Ventanillas exteriores del Estadio La Rosaleda (Paseo de Martiricos).

Horario: El horario de taquillas se amplía durante la semana del partido y abre el día del encuentro. Llega pronto para evitar largas colas antes del inicio.

3. Mercados secundarios de entradas

Si las entradas de admisión general se agotan por los canales oficiales, los mercados secundarios ofrecen opciones de reventa:

Plataformas como StubHub ofrecen asientos de reventa.

Los precios en las plataformas de reventa varían en función de la ubicación del asiento y la demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Málaga vs Levante de LaLiga?

Para el partido de la jornada 4 entre Málaga CF y Levante UD del 6 de septiembre de 2026 en el Estadio La Rosaleda, los precios de las entradas varían de forma significativa dependiendo de si compras entradas de admisión general a precio oficial por canales oficiales o en plataformas secundarias de reventa.

Entradas oficiales: Las entradas estándar para partidos de liga en La Rosaleda suelen arrancar en torno a 21–25 £ para asientos detrás de las porterías ( Fondo ) y suben hasta 45–51 £ para vistas centrales de tribuna principal ( Tribuna/Preferencia ).

Mercado de reventa: Debido a la alta demanda y la disponibilidad anticipada, los anuncios más asequibles en el mercado secundario, como StubHub , arrancan actualmente en torno a 100–115 £ antes de las comisiones de servicio o entrega.

Málaga vs Levante de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Málaga vs Levante

Los últimos cinco partidos del Málaga dejaron una victoria, dos empates y dos derrotas. Su único resultado en LaLiga en esa racha fue la derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid del 19 de agosto, que representa su encuentro más reciente. Antes de eso, empató 2-2 con el Fulham en un amistoso y perdió 2-1 ante el AD Ceuta FC. Su única victoria llegó contra el Al-Arabi, un triunfo por 4-2 el 6 de agosto. En esos cinco partidos, el Málaga marcó once goles y encajó nueve.

El Levante llega con dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 ante el Espanyol en LaLiga el 16 de agosto. Antes de eso, perdió 1-0 ante el Villarreal en un amistoso y venció al Albacete por 2-1. Su racha también incluye un triunfo por 1-0 sobre el Al Qadsiah y una derrota por 1-2 en un amistoso ante el Sheffield United. El Levante marcó cinco goles en esos cinco partidos y encajó siete.

Málaga vs Levante: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en febrero de 2025, cuando empataron 1-1 en La Rosaleda en Segunda División. Antes de eso, el Levante venció al Málaga por 4-2 en casa en noviembre de 2024, también en la categoría de plata. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Levante presenta un mejor balance con dos victorias por ninguna del Málaga, con dos empates y un resultado más para completar la serie. Los cinco encuentros abarcan la Segunda División y un único partido de LaLiga de abril de 2018, cuando el Levante ganó 1-0.

Málaga vs Levante: clasificación

En la clasificación inicial de LaLiga 2026/27, el Málaga es 18.º y el Levante es 20.º tras la primera jornada.