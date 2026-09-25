Cómo conseguir entradas para el Málaga vs Espanyol: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

El Málaga se enfrenta al Espanyol el domingo 11 de octubre de 2026 en el Estadio La Rosaleda de Málaga.

El enfrentamiento oficial más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en mayo de 2021, durante un duelo de Segunda División, en el que el Espanyol logró una cómoda victoria en casa por 3-0. En su historial global de enfrentamientos directos en LaLiga, el Espanyol lidera con 13 victorias, frente a las 8 del Málaga, además de 5 empates.

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¿Cuándo es el saque inicial del Málaga vs Espanyol de LaLiga?

El Málaga vs Espanyol se disputa en el Estadio La Rosaleda de Málaga, el domingo 11 de octubre de 2026.

Primera División - Jornada 8 9 oct 2026 - 15:00 Estadio La Rosaleda

¿Cómo comprar entradas para el Málaga vs Espanyol de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido de LaLiga entre Málaga CF vs. RCD Espanyol en el Estadio La Rosaleda, sigue estos pasos:

Canales oficiales del club

Portal oficial de entradas: Visita online el portal oficial de venta de entradas del Málaga CF. La venta al público general suele abrirse entre 1 y 2 semanas antes del día del partido.

Taquillas del Estadio La Rosaleda: Puedes comprar entradas directamente en las taquillas del estadio en Málaga. La taquilla suele abrir de lunes a viernes en horario comercial en los días previos al encuentro y el día de partido hasta el saque inicial, siempre que sigan quedando entradas disponibles.

Membresía del club (Malaguista): Los miembros oficiales del Málaga CF reciben acceso prioritario a la venta de entradas antes de que se abra al público general, además de descuentos en el precio de las entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Málaga vs Espanyol de LaLiga?

Los precios de las entradas para el Málaga CF vs. RCD Espanyol en el Estadio La Rosaleda dependen del canal de compra y de la categoría del asiento:

Compra directa oficial (taquilla del Málaga CF y web oficial)

Entradas para el público general: Las entradas estándar para un solo partido suelen partir de entre 30 € y 60 € para asientos estándar en los fondos detrás de las porterías (Fondo / Gol).

Asientos de zona media y premium: Los asientos preferentes en los laterales (Preferencia y Tribuna) suelen oscilar entre 70 € y 120 € , según la cercanía al terreno de juego.

Paquetes VIP y hospitality: Las opciones premium de hospitality suelen comenzar en torno a 150 € a 250 €+ .

Plataformas secundarias de venta de entradas

Si compras a través de plataformas de reventa o mercados secundarios de entradas como StubHub debido a la alta demanda, espera que los precios reflejen la demanda del mercado:

Precio inicial de reventa: Las opciones secundarias suelen empezar en torno a 110 € a 130 € .

Reventa de categoría 1 y asientos premium en los laterales: Las vistas centrales o los asientos de Tribuna en plataformas de reventa suelen situarse entre 200 € y 450 €+ .

Málaga vs Espanyol de LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Málaga vs Espanyol

El Málaga ha sumado dos puntos en sus últimos cuatro partidos de LaLiga, con dos empates y dos derrotas. Su encuentro más reciente terminó 0-0 ante el Levante, mientras que un empate 1-1 con el Deportivo de A Coruna anteriormente en esta racha demuestra que puede competir de tú a tú contra ciertos rivales. El golpe más duro llegó con una derrota por 4-0 ante el Real Madrid, y también perdió por 2-0 frente al Atlético de Madrid. En esos cuatro partidos de liga, el Málaga ha marcado dos goles y ha encajado siete.

El Espanyol ha ganado uno, empatado uno y perdido dos de sus últimos cuatro encuentros de LaLiga. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 en Sevilla, y su mejor actuación de esta racha fue una victoria por 3-0 sobre el Levante. Perdió 2-1 contra el Real Madrid y 2-1 ante la Real Sociedad en los otros dos partidos. El Espanyol ha marcado seis goles y ha encajado seis en esos cuatro encuentros ligueros.

Málaga vs Espanyol: historial reciente de enfrentamientos directos

El partido más reciente entre estos equipos tuvo lugar en mayo de 2021, cuando el Espanyol venció al Málaga por 3-0 en Segunda División. Si se observan los últimos cinco enfrentamientos directos, el Espanyol ha ganado cuatro y el Málaga ninguno, con un resultado que no figura como victoria para ninguno de los dos en ese conjunto de datos. El Espanyol ha sido la fuerza dominante en este duelo, al ganar ambos enfrentamientos de Segunda División y tres de los tres últimos partidos de LaLiga entre los clubes.