El Mainz 05 recibe al Werder Bremen el sábado 24 de octubre de 2026 en el MEWA Arena de Maguncia.

En su último enfrentamiento liguero, disputado en marzo de 2026, el Mainz ganó 0-2 a domicilio en el Weser Stadium gracias a los goles de Paul Nebel y Lee Jae-sung. Pese a esa derrota reciente, el Werder Bremen lleva ventaja en los últimos enfrentamientos directos, con cuatro victorias en los seis últimos partidos oficiales entre ambos equipos.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Mainz 05 contra el Werder Bremen, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Mainz 05 contra el Werder Bremen de la Bundesliga?

El Mainz 05 contra el Werder Bremen se disputa en el MEWA Arena de Maguncia el sábado 24 de octubre de 2026.

Bundesliga - Jornada 7 24 oct 2026 - 09:30 MEWA Arena

¿Cómo comprar entradas para el Mainz 05 contra el Werder Bremen de la Bundesliga?

Estas son las principales opciones para comprar entradas para el partido de Bundesliga entre el Mainz 05 y el Werder Bremen:

1. Canales oficiales de los clubes

Tienda oficial de entradas del Mainz 05: La principal opción, y la más segura, para comprar entradas para el equipo local es el portal oficial de venta de entradas por internet del 1. FSV Mainz 05. Las entradas suelen ponerse primero a disposición de los socios del club antes de salir a la venta para el público general.

Cupo oficial de entradas del Werder Bremen para la afición visitante: Para los seguidores del equipo visitante, las entradas de esa zona se ponen a la venta a través del portal oficial del SV Werder Bremen, normalmente con prioridad para los socios del club y las peñas oficiales.

Taquillas del Mewa Arena: Si no se agotan con antelación, las entradas restantes pueden comprarse directamente en las taquillas del estadio en Maguncia el día del partido.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mainz 05 contra el Werder Bremen de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido entre el Mainz 05 y el Werder Bremen en el Mewa Arena varían según se compren a su precio oficial a través del club o en plataformas de reventa.

1. Precios oficiales (portal del club)

Grada de pie (Stehplatz): 14–22 €

Categorías de asientos estándar: 27–55 €

Categoría 1 y asientos centrales preferentes: 58–76 €

Paquetes VIP y de hospitalidad: 150–300 € o más

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHubofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Asientos de reventa más económicos: 45–60 €

Asientos de precio medio y vistas desde el centro del campo: 75–160 €

Reventa de paquetes VIP y de hospitalidad: 250–1.000 € o más

Mainz 05 contra Werder Bremen de la Bundesliga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Mainz 05 y el Werder Bremen

El Mainz llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus cinco últimos partidos oficiales, en los que ha marcado 18 goles y ha encajado siete. En su encuentro más reciente ganó 3-4 a domicilio al Borussia Mönchengladbach en la Bundesliga, mientras que su resultado más abultado en ese periodo fue una victoria por 9-0 ante el VfB Krieschow en la Copa de Alemania. Su única derrota llegó a domicilio frente al Eintracht Frankfurt, por 1-3.

El Werder Bremen suma tres victorias, un empate y una derrota en sus cinco últimos partidos oficiales, con diez goles a favor y nueve en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-2 ante el Augsburgo en la Bundesliga, después de empatar 1-1 con el FC Köln. El peor resultado de esta serie fue la derrota por 4-1 en Friburgo durante el primer fin de semana de la Bundesliga.

Mainz 05 contra Werder Bremen: Enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 15 de marzo de 2026 en la Bundesliga, cuando el Mainz ganó 0-2 a domicilio al Werder Bremen. En los cinco últimos duelos directos, el Werder Bremen ha logrado tres victorias por una del Mainz, además de un empate, aunque el triunfo del Mainz en el encuentro más reciente demuestra que puede invertir esa tendencia histórica. En esos cinco partidos se han marcado 11 goles en total.