Cómo conseguir entradas para el Lyon vs Auxerre: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

El Lyon se enfrenta al Auxerre el viernes 4 de septiembre de 2026 en el Groupama Stadium de Lyon.

El Lyon buscará dar continuidad a su sólido balance de enfrentamientos directos contra el Auxerre, después de haber logrado una victoria por 3-2 en su duelo liguero más reciente en abril de 2026. Mientras tanto, el Auxerre llega al partido en busca de un resultado clave a domicilio al inicio de la temporada 2026-27

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¿Cuándo es el saque inicial del Lyon vs Auxerre de la Ligue 1?

El Lyon vs Auxerre comienza en el Groupama Stadium de Lyon, y los detalles oficiales de la retransmisión se confirmarán cuando se acerque la fecha del partido.

Ligue 1 - Jornada 3 4 sept 2026 - 13:00 Groupama Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Lyon vs Auxerre de la Ligue 1?

Puedes comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre Lyon y Auxerre en el Groupama Stadium a través de los canales oficiales del club o de plataformas secundarias de venta de entradas.

Taquilla oficial del club

Sitio web oficial: Visita el portal de entradas del Olympique Lyonnais.

Creación de cuenta: Crea una cuenta gratuita. A diferencia de algunos clubes europeos, el Lyon no exige una membresía de pago para acceder a la venta general de entradas para los partidos de Ligue 1.

Acceso prioritario: Los miembros de MyOL y los abonados de temporada reciben ventanas de venta prioritaria antes de que se abra la venta al público general.

Entrega digital: Las entradas se entregan como e-tickets digitales en tu cuenta o a través de la aplicación móvil oficial del Groupama Stadium.

Mercados secundarios y revendedores

Si se agota el inventario de la venta general oficial, plataformas secundarias como StubHub .

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lyon vs Auxerre de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido de Ligue 1 entre Lyon y Auxerre en el Groupama Stadium varían según dónde las compres y la ubicación del asiento:

Entrada general oficial: Las entradas estándar a precio oficial compradas directamente a través del portal oficial de entradas del Olympique Lyonnais suelen empezar en torno a 20 £ a 22 £ (25 €) para asientos en la grada alta detrás de la portería. Los asientos centrales en la grada baja lateral oscilan entre 40 £ y 65 £ (45 € a 75 €).

Mercados secundarios y agregadores: En plataformas secundarias como StubHub , las entradas revendidas más baratas empiezan en torno a 15 £ a 20 £ (19 $ a 25 $ USD / 22 €), mientras que el precio medio global de las entradas en todos los niveles del mercado es de aproximadamente 105 £ a 110 £ (~139 $ USD).

VIP y hospitalidad: Los paquetes oficiales de hospitalidad y premium para el día de partido comienzan en torno a 140 £ a 160 £ o más (180 $ USD o más) según las opciones incluidas de comida, bebida y acceso a salas VIP.

Lyon vs Auxerre de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Forma del Lyon vs Auxerre

El Lyon ha registrado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su compromiso más reciente terminó con un empate 1-1 ante el Fenerbahce en la fase de clasificación de la Champions League, mientras que su mejor resultado en esa racha fue una victoria por 3-0 sobre el Sparta Prague. También sufrió una dura derrota por 4-0 frente al Real Betis en un amistoso de pretemporada. El Lyon ha marcado siete goles en esos cinco partidos y ha encajado ocho, lo que refleja a un equipo que todavía busca consistencia defensiva.

Los últimos cinco resultados del Auxerre muestran dos victorias, dos empates y una derrota. Ganó 1-0 al Werder Bremen en su compromiso más reciente y anteriormente goleó 5-2 al Lusitanos St Maur. Una derrota por 1-2 ante el Orleans fue el punto más bajo de su pretemporada. En esos cinco partidos, el Auxerre marcó nueve goles y encajó siete, lo que demuestra que puede ser productivo en ataque.

Lyon vs Auxerre: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos se produjo en abril de 2026, cuando el Lyon venció al Auxerre por 3-2 en el Groupama Stadium en un partido de Ligue 1. En los últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones, el Lyon tiene ventaja con tres victorias por ninguna del Auxerre, además de dos empates. El Lyon ha marcado 12 goles en esos cinco partidos, frente a los ocho del Auxerre.

Clasificación del Lyon vs Auxerre

En la clasificación actual de la Ligue 1, el Lyon es décimo mientras que el Auxerre es tercero, lo que convierte este duelo en un partido entre un equipo que busca encontrar su forma y uno de los que ha marcado el ritmo en el arranque de la temporada.