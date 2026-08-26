Cómo conseguir entradas para el Lorient vs Toulouse: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

El Lorient se enfrenta al Toulouse el sábado 12 de septiembre de 2026 en el Stade du Moustoir, en Lorient.

En sus últimos cinco enfrentamientos directos en la Ligue 1, el balance ha sido muy igualado, con dos victorias para cada uno y un empate. Ambos clubes buscan ganar impulso en este arranque de temporada y asentarse en posiciones más altas de la clasificación tras finales de campaña muy ajustados en temporadas anteriores.

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¿Cuándo es el saque inicial del Lorient vs Toulouse de Ligue 1?

El Lorient vs Toulouse se disputa en el Stade du Moustoir, en Lorient, y por el momento no hay información oficial disponible sobre la retransmisión de este encuentro.

Ligue 1 - Jornada 4 12 sept 2026 - 14:45 Stade du Moustoir

¿Cómo comprar entradas para el Lorient vs Toulouse de Ligue 1?

Para comprar entradas para el próximo partido de Ligue 1 entre el FC Lorient y el Toulouse FC en el Stade du Moustoir, puedes utilizar los siguientes métodos principales:

Sitio web oficial del club: La opción más directa y fiable es consultar el portal oficial de venta de entradas en la página web oficial del FC Lorient. Como el Lorient es el equipo local, las entradas suelen ponerse primero a disposición de socios y abonados, antes de salir a la venta para el público general en función de la disponibilidad.

Taquilla del estadio: Si siguen quedando entradas disponibles cuando se acerque el día del partido, puedes comprarlas directamente en la taquilla del Stade du Moustoir, en Lorient.

Plataformas secundarias de reventa: Si los canales oficiales están agotados, se pueden encontrar entradas en mercados entre aficionados y agregadores secundarios de entradas como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lorient vs Toulouse de Ligue 1?

Las entradas para el partido de Ligue 1 entre el FC Lorient y el Toulouse FC en el Stade du Moustoir suelen variar en función de la categoría de asiento que elijas.

Precios de salida: En mercados secundarios y plataformas de reventa como StubHub, las entradas suelen partir de unos 33 € a 36 € para localidades estándar de admisión general o zonas detrás de la portería, como los virages.

Precios medios: La mayoría de los asientos estándar en las gradas laterales y centrales tienen precios más altos, con tarifas medias de mercado en torno a los 50 € a 55 € .

Asientos premium y VIP: Las mejores vistas en zonas centrales privilegiadas o los paquetes hospitality pueden costar bastante más en función de la disponibilidad y la demanda.

Lorient vs Toulouse de Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Lorient vs Toulouse

El Lorient ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue un empate 0-0 con el Niza en la Ligue 1 el 22 de agosto, mientras que su resultado más abultado en esta racha fue una derrota por 4-1 ante el Elversberg en un amistoso el 15 de agosto. Sí mostró calidad ofensiva anteriormente en la pretemporada, al vencer 5-1 al UNFP FC y ganar 0-2 en el campo del Guingamp. En esos cinco partidos, el Lorient marcó nueve goles y encajó siete.

El Toulouse ha logrado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente terminó con una derrota por 0-2 en casa del Lyon en la Ligue 1 el 22 de agosto. También perdió 1-2 ante el Hamburger SV en pretemporada, aunque las victorias frente al Al-Ain y la Real Sociedad demostraron que puede rendir. El Toulouse marcó cinco goles y encajó seis en esos cinco partidos.

Lorient vs Toulouse: historial reciente de enfrentamientos directos

El duelo más reciente entre estos clubes tuvo lugar en la Ligue 1 el 21 de marzo de 2026, cuando el Toulouse ganó 1-0 en casa. Antes de eso, ambos equipos empataron 1-1 en el Stade du Moustoir en noviembre de 2025. En los últimos cinco partidos de Ligue 1 entre ambos, el Toulouse ha ganado dos, el Lorient ha ganado dos y uno terminó en empate, con un historial de enfrentamientos directos muy equilibrado.

Clasificación del Lorient vs Toulouse

En la actual clasificación de la Ligue 1, el Lorient ocupa la 10.ª posición, mientras que el Toulouse es 16.º.