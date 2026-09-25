Cómo conseguir entradas para el Lorient vs Paris FC: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

El Lorient se enfrenta al Paris FC el sábado, 10 de octubre de 2026, en el Stade du Moustoir de Lorient.

El FC Lorient y el Paris FC se han enfrentado 11 veces en todas las competiciones, con Lorient dominando el cara a cara con 6 victorias, frente a las 2 del Paris FC y 3 empates. Su partido competitivo más reciente se disputó el 5 de abril de 2026, en la Ligue 1, y terminó con empate 1-1 en el Stade du Moustoir tras los goles de Bamba Dieng y Marshall Munetsi.

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¿Cuándo se juega el Lorient vs Paris FC de Ligue 1?

El Lorient vs Paris FC comienza el sábado, 10 de octubre de 2026, en el Stade du Moustoir de Lorient.

Ligue 1 - Jornada 6 10 oct 2026 - 14:45 Stade du Moustoir

¿Cómo comprar entradas para el Lorient vs Paris FC de Ligue 1?

Para comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre FC Lorient y Paris FC en el Stade du Moustoir, puedes seguir estas opciones y pasos:

1. Canales oficiales del club

Compra entradas al precio oficial directamente a través de la plataforma oficial de venta online del FC Lorient o en las taquillas del Stade du Moustoir. Las entradas generales suelen salir a la venta entre 2 y 4 semanas antes del día del partido.

2. Plataformas secundarias y agregadores de entradas

Si se agotan las entradas oficiales de venta primaria, las plataformas secundarias de entradas como StubHub suelen tener entradas anunciadas por revendedores, aunque los precios pueden ser más altos que el valor nominal.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lorient vs Paris FC de Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido de Ligue 1 entre FC Lorient y Paris FC en el Stade du Moustoir varían en función de la ubicación del asiento y de dónde las compres:

1. Taquilla oficial (precio nominal)

Las entradas estándar de venta primaria directamente a través del FC Lorient suelen oscilar entre 15 € y 60 €:

Fondos (Virage): 15 € - 25 € por asientos generales detrás de las porterías.

Tribuna lateral (Tribune Crédit Agricole): 30 € - 45 € por vistas laterales del terreno de juego.

Tribuna principal (Tribune Jean Floc'h): 50 € - 60 € por vistas centradas y de gran visibilidad.

Jóvenes y descuentos: 10 € - 20 € para niños (17 años o menos) y estudiantes con identificación válida.

2. Plataformas secundarias y de reventa

Si se agotan las entradas primarias o si compras más cerca del día del partido a través de plataformas secundarias como StubHub, los precios suelen ser más altos:

Precio inicial / mínimo: Alrededor de 40 € - 42 € por asientos estándar.

Precio medio de reventa: Alrededor de 65 € - 70 € por asientos centrales o con visión lateral.

Asientos prémium / categoría 1:90 € - 120 €+ en función de la demanda del mercado en tiempo real.

Lorient vs Paris FC de Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Lorient y Paris FC

El Lorient ha sumado una victoria, un empate y una derrota en sus tres partidos de Ligue 1 esta temporada, y con los dos amistosos de pretemporada incluidos en los últimos cinco, su balance global en esos cinco encuentros es de una victoria, un empate y tres derrotas. Su resultado más reciente fue una victoria por 0-1 a domicilio ante el Lens el 5 de septiembre, después de una derrota por 1-2 frente al Troyes en el partido anterior. En esos cinco encuentros, Lorient marcó seis goles y encajó siete.

El Paris FC ha ganado dos y empatado uno de sus tres partidos de Ligue 1, con una derrota en sus cinco encuentros más recientes en todas las competiciones. Su último resultado fue una impresionante victoria por 2-3 en casa del Marsella el 6 de septiembre, después de un triunfo por 3-0 en casa ante el Niza. El Paris FC marcó ocho goles en esos cinco partidos y encajó siete, incluida una derrota por 4-0 en un amistoso ante el Mainz 05 antes del inicio de la temporada.

Lorient vs Paris FC: historial reciente entre ambos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó 1-1 en el Stade du Moustoir en la Ligue 1 el 5 de abril de 2026. En los últimos cinco duelos en todas las competiciones, el Lorient ha ganado dos, el Paris FC ha ganado uno y dos partidos terminaron en empate. Lorient ganó un partido de la Coupe de France por 2-0 en febrero de 2026, mientras que el Paris FC logró una victoria por 2-0 en casa en la Ligue 1 en octubre de 2025.