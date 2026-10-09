Lorient se enfrenta al Mónaco el domingo, 18 de octubre de 2026 en el Stade du Moustoir de Lorient.

Lorient intentará ampliar su sólida racha en los enfrentamientos directos después de ganar ambos partidos de liga contra el AS Monaco en la temporada 2025-26. Los encuentros entre estos dos equipos han sido históricamente de muchos goles, con una media de más de 3 tantos por partido en las últimas temporadas.

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¿Cuándo es el saque inicial del Lorient vs Mónaco de la Ligue 1?

Ligue 1 - Jornada 7 18 oct 2026 - 11:15 Stade du Moustoir

¿Cómo comprar entradas para el Lorient vs Mónaco de la Ligue 1?

Para comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre Lorient y Mónaco en el Stade du Moustoir, puedes seguir estas vías principales:

Membresías oficiales del club / Abonados de temporada: Los miembros registrados del FC Lorient o los abonados suelen tener acceso prioritario a periodos de preventa antes de que las entradas salgan a la venta para el público general. Los socios que no puedan asistir también pueden poner sus asientos a la venta en la plataforma oficial de intercambio de entradas del club.

Paquetes oficiales de hospitality: Si se agotan las entradas de admisión general, los paquetes VIP o de hospitality, que incluyen acceso a sala, comida y asientos prémium, pueden comprarse directamente a través del equipo comercial del club.

Sector para aficionados visitantes: Si apoyas al AS Monaco, las entradas para la zona visitante suelen venderse directamente a través del portal oficial de venta de entradas del AS Monaco, en lugar de la web de Lorient.

Mercados secundarios: Si las entradas se agotan en los canales oficiales, plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub ofrecen opciones de reventa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lorient vs Mónaco de la Ligue 1?

Para un partido de FC Lorient vs AS Monaco de la Ligue 1 en el Stade du Moustoir, el precio de las entradas varía en función de dónde se compren y de la ubicación del asiento:

Entradas oficiales primarias (directamente con el FC Lorient):

Las entradas primarias estándar suelen oscilar entre 20 € y 60 € . Detrás de la portería (tribunas norte/sur): ~20 € - 30 € Tribunas laterales y tribuna principal (Central/Honneur): ~35 € - 60 €+

Mercados secundarios y reventa:

Cuando se cierran las ventanas de venta primaria, plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub ofrecen a los aficionados una segunda oportunidad de asegurarse el acceso al partido.

Precio inicial / de entrada: Unos 38 € - 42 € para asientos de categoría estándar.

Coste medio de la entrada: Suele situarse entre 75 € y 85 € en función de la demanda y la categoría del asiento. Paquetes VIP y de hospitality: Los precios parten de aproximadamente 150 € a 500 €+ por entrada para acceso a sala, catering y asientos centrados.



Lorient vs Mónaco, Ligue 1: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Lorient vs Mónaco

Lorient ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue un empate 2-2 con el Toulouse en la Ligue 1, y anteriormente en septiembre también ganó 0-1 fuera de casa al Lens. En esos cinco partidos, Lorient marcó seis goles y encajó siete, lo que refleja a un equipo que tiene problemas para mantener la solidez defensiva.

El Mónaco llega en buen momento, con tres victorias en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 en casa del Estrasburgo, aunque antes de eso ganó 1-2 fuera de casa al Paris Saint-Germain y venció 2-0 al Marsella. El Mónaco ha marcado nueve goles en sus últimos cinco encuentros y ha encajado cuatro, y su única derrota llegó en la fase de clasificación de la Conference League contra el Gornik Zabrze.

Lorient vs Mónaco: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en enero de 2026, cuando el Mónaco recibió al Lorient y perdió 1-3. Antes de eso, Lorient ganó el partido de la primera vuelta por 3-1 en casa en septiembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Lorient presenta el mejor balance con dos victorias frente a una del Mónaco, además de dos empates en esa serie. Entre esos cinco partidos se han marcado 16 goles en total.