El Liverpool recibe al Manchester United el domingo 22 de noviembre de 2026 en Anfield, Liverpool.

En su enfrentamiento más reciente, disputado en mayo de 2026, el Manchester United se impuso por un ajustado 3-2 al Liverpool en un emocionante partido en Old Trafford.

Antes de ese encuentro, el Liverpool había logrado una contundente victoria por 3-0 en Old Trafford a comienzos de la temporada 2024–25, una muestra de lo imprevisibles y disputados que siguen siendo estos partidos.

¿Cuándo comienza el Liverpool contra el Manchester United de la Premier League?

El Liverpool contra el Manchester United se disputa en Anfield, Liverpool, el domingo 22 de noviembre de 2026.

Premier League - Jornada 11 22 nov 2026 - 11:30 Anfield

¿Cómo comprar entradas para el Liverpool contra el Manchester United de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Liverpool y el Manchester United en Anfield, generalmente existen varias opciones principales:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Tanto el Liverpool FC como el Manchester United cuentan con distintas categorías de venta oficial y sistemas de sorteo para sus aficionados locales y visitantes. Los socios con suficientes puntos de fidelidad o quienes resulten seleccionados en los sorteos de entradas de los clubes pueden comprar entradas a su precio original directamente en los portales oficiales.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Liverpool contra el Manchester United de la Premier League?

Estos son los precios generales de las entradas para el Liverpool contra el Manchester United en Anfield:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas estándar para el partido: Las localidades de acceso general suelen costar aproximadamente entre 35 y 60 £ , según la grada y la zona del estadio.

Las localidades de acceso general suelen costar aproximadamente , según la grada y la zona del estadio. Precios reducidos y para menores: Los niños, los adultos jóvenes y los aficionados de mayor edad que cumplan los requisitos pueden adquirir entradas a precio reducido a través de los canales oficiales de los clubes, generalmente con descuentos del 50 % o más respecto al precio original de las entradas estándar para adultos.

Los niños, los adultos jóvenes y los aficionados de mayor edad que cumplan los requisitos pueden adquirir entradas a precio reducido a través de los canales oficiales de los clubes, generalmente con descuentos del 50 % o más respecto al precio original de las entradas estándar para adultos. Paquetes de hospitalidad: Los paquetes oficiales de hospitalidad y VIP tienen precios de partida considerablemente más altos, que suelen oscilar entre 300 £ y bastante más de 1.000 £ por persona, según el salón, las opciones de restauración y los servicios incluidos para el día del partido.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas cuyos precios dependen de la demanda del mercado:

Reventa de entradas de acceso general: Las localidades estándar suelen partir de unos 150 a 250 £ y pueden superar las 500 £ en las zonas con mejores vistas.

Las localidades estándar suelen partir de unos y pueden superar las en las zonas con mejores vistas. Reventa de localidades preferentes: Las localidades en las gradas superiores o mejor situadas a lo largo de las bandas suelen costar entre 400 y más de 800 £, según cuánto falte para el partido y la demanda general del mercado.

Liverpool contra Manchester United en la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Liverpool y el Manchester United

El Liverpool afronta este partido con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones y una derrota. Su partido más reciente terminó con una victoria por 1-2 ante el Brentford en la Premier League, y durante esa racha también marcó seis goles al LASK en la Champions League. Su único tropiezo fue una derrota en casa por 0-3 ante el Manchester City. En esos cinco partidos, el Liverpool ha marcado siete goles y ha encajado seis, cifras que muestran tanto su peligro ofensivo como sus ocasionales problemas defensivos.

Los últimos cinco partidos del Manchester United cuentan una historia distinta: un empate, dos empates y dos derrotas, sin ninguna victoria. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 ante el Leeds United, y durante ese periodo también perdió 2-0 contra el Atlético de Madrid en la Champions League. El United ha marcado cinco goles y ha encajado ocho en esos cinco partidos, un balance que refleja la irregularidad que Carrick intenta corregir.

Liverpool contra Manchester United: últimos enfrentamientos directos

Los enfrentamientos recientes entre ambos clubes han sido muy igualados. El Manchester United ganó el último por 3-2 en Old Trafford en mayo de 2026, pero el Liverpool consiguió una victoria por 1-2 en Anfield en octubre de 2025. En los últimos cinco partidos registrados entre ambos, los resultados han estado repartidos, con una ligera ventaja global para el United. Ha habido muchos goles en los encuentros recientes y ninguno de los dos equipos ha logrado mantener un dominio prolongado sobre el otro.