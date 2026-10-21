El Liverpool recibe al Brighton el domingo 25 de octubre de 2026 en Anfield, Liverpool.

Históricamente, el Liverpool ha dominado los enfrentamientos directos, con 25 victorias en 46 partidos oficiales, frente a las 9 del Brighton. Pese a ese balance históricamente favorable al Liverpool, el Brighton le ha causado problemas con frecuencia en las últimas temporadas y ha logrado resultados con muchos goles tanto en Anfield como en el Amex Stadium.

¿Cuándo comienza el Liverpool vs Brighton & Hove Albion de la Premier League?

Premier League - Jornada 8 25 oct 2026 - 10:00 Anfield

¿Cómo comprar entradas para el Liverpool vs Brighton & Hove Albion de la Premier League?

La demanda de entradas para partidos de la Premier League en Anfield siempre es alta, y el encuentro en casa del Liverpool contra el Brighton & Hove Albion no es una excepción. Estas son las principales vías para conseguir entradas tanto en la zona local como en la visitante.

1. Canales oficiales de los clubes (partido en Anfield)

Sorteo oficial para socios del LFC: Para comprar entradas estándar a precio ordinario directamente al Liverpool FC, debes disponer de una afiliación oficial LFC All Red Membership (Full, Light o Junior).

2. Opciones para la zona visitante (aficionados del Brighton)

Cupo oficial del Brighton & Hove Albion: Para sentarse en la zona visitante de Anfield, las entradas deben comprarse directamente a través del portal oficial de venta de entradas del Brighton & Hove Albion. Tienen prioridad los abonados del Brighton y los miembros de MyAlbion+, según los puntos de fidelidad acumulados en anteriores partidos fuera de casa.

3. Plataformas de reventa de entradas

Las plataformas de reventa de entradas como StubHub suelen ofrecer localidades anunciadas por revendedores si se agotan las entradas oficiales, aunque los precios pueden diferir del precio original.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Liverpool vs Brighton & Hove Albion de liga?

Los precios de las entradas para el Liverpool vs Brighton & Hove Albion varían según se compren entradas generales a su precio original o localidades en plataformas de reventa.

1. Entradas generales estándar (precio original)

El club fija los precios de las entradas estándar para adultos compradas directamente a través del sorteo oficial o la plataforma de intercambio de entradas del Liverpool FC:

Entradas para adultos: de 30 £ a 62,75 £ (según la grada y el nivel de Anfield)

Entradas con descuento (mayores de 65 años y adultos jóvenes): de unos 22,50 £ a 47 £

Entradas para menores de 17 años: de 9 £ a 15 £

Entradas para socios locales: 9 £ (zona de la grada principal superior reservada para residentes locales)

2. Plataformas de reventa de entradas

Como las entradas estándar para partidos de gran demanda contra rivales de la máxima categoría suelen agotarse durante la fase de venta oficial a socios, los precios de las entradas en plataformas de reventa comoStubHubfluctúan en función de la demanda:

Precios de partida: Las localidades estándar suelen partir de unos 95 £ a 120 £ en las plataformas de reventa.

Precios medios: Las localidades centrales de las gradas inferiores o de los laterales cuestan de media entre 150 £ y más de 250 £ .

Paquetes de hospitalidad y VIP: Los paquetes oficiales de hospitalidad para el día del partido parten de aproximadamente 200 £ a más de 350 £ por persona.

Liverpool vs Brighton & Hove Albion de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Liverpool y el Brighton & Hove Albion

El Liverpool ha ganado tres partidos, ha empatado uno y no ha perdido ninguno de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 en el campo del Bournemouth en la Premier League, y también se impuso por 3-1 al Tottenham en la Carabao Cup. En esos cinco partidos, el Liverpool ha marcado ocho goles y ha encajado tres. Sus únicos puntos perdidos llegaron en un empate sin goles en el campo del Fulham. El Brighton ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y su única derrota fue un 4-3 ante el Chelsea a finales de agosto. Ha marcado 14 goles en esa racha, incluidos los de una contundente victoria por 5-0 sobre el Coventry City y un triunfo por 3-0 ante el Arsenal, y solo ha encajado cinco tantos en esos encuentros.

Liverpool vs Brighton & Hove Albion: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en marzo de 2026, cuando el Brighton ganó 2-1 en el Amex Stadium en la Premier League. Antes de eso, el Liverpool venció al Brighton por 3-0 en Anfield en un partido de la FA Cup en febrero de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Brighton ha ganado dos y el Liverpool, tres. Entre ambos equipos han marcado 18 goles en esos partidos.