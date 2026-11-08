Una plaza en las semifinales de enero de la Carabao Cup estará en juego cuando el Liverpool reciba al Bournemouth en Anfield (miércoles 16 de diciembre). Será un duelo de cuartos de final trascendental y ya puedes comprar entradas.

El Liverpool conquistó en 2024 su décimo título de la Copa de la Liga y se distanció en lo más alto de la clasificación histórica de campeones de la competición. El Bournemouth, por su parte, nunca ha superado los cuartos de final de ninguna de las dos principales copas nacionales inglesas.

El hecho de que Andoni Iraola dejara el Bournemouth en verano para asumir el mando del Liverpool añade aún más alicientes al próximo enfrentamiento. El ambiente bajo los focos de Anfield promete ser electrizante.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber sobre las entradas para el Liverpool-Bournemouth de la Carabao Cup, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Liverpool-Bournemouth de la Carabao Cup?

Fecha Partido (hora local) Entradas Estadio (ciudad) Miércoles 16 de diciembre Carabao Cup: Liverpool-Bournemouth (20:00 GMT) Entradas Anfield (Liverpool) Domingo 30 de mayo Premier League: Liverpool-Bournemouth (hora por confirmar) Entradas Anfield (Liverpool)

Cómo comprar entradas para el Liverpool-Bournemouth de la Carabao Cup

Las entradas oficiales para el partido de cuartos de final de la Carabao Cup entre el Liverpool y el Bournemouth en Anfield pueden comprarse directamente a los clubes participantes. Los paquetes oficiales de hospitalidad ya están disponibles.

Las entradas se dividen estrictamente entre las zonas local y visitante:

Aficionados locales (Liverpool) : Pueden comprarlas en línea a través del portal oficial de entradas del Liverpool FC. Necesitarás un dispositivo móvil para sincronizarlas con tu cartera digital.

: Pueden comprarlas en línea a través del portal oficial de entradas del Liverpool FC. Necesitarás un dispositivo móvil para sincronizarlas con tu cartera digital. Aficionados visitantes (Bournemouth): Las entradas para la zona visitante se asignan directamente al Bournemouth y deben comprarse a través de su página oficial de venta de entradas.

Las entradas oficiales de acceso general para la afición local se venden por fases, según la condición de socio y la asistencia a partidos anteriores (puntos de fidelidad):

Venta prioritaria : La inscripción para quienes tienen puntos acumulados por partidos anteriores de la Carabao Cup suele abrirse unas semanas antes del encuentro.

: La inscripción para quienes tienen puntos acumulados por partidos anteriores de la Carabao Cup suele abrirse unas semanas antes del encuentro. Venta para socios : La venta principal para los socios All Red con los puntos requeridos por partidos en casa comienza el 10 de noviembre.

: La venta principal para los socios All Red con los puntos requeridos por partidos en casa comienza el 10 de noviembre. Sorteos locales y generales: Si quedan entradas después de las fases prioritarias, los sorteos para socios locales y la venta general suelen celebrarse entre una y dos semanas antes del partido (a principios de diciembre).

Además, los aficionados pueden comprar entradas para el Liverpool-Bournemouth de la Carabao Cup en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan localidades por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguir entradas a última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Liverpool-Bournemouth de la Carabao Cup?

Las entradas oficiales de acceso general para los partidos de copa nacionales del Liverpool en Anfield suelen costar entre 10 y 40 £, según la categoría, la grada y el tipo de descuento aplicable.

Los precios de las distintas categorías de entradas y zonas del estadio se distribuyen así:

Categoría de entrada / zona del estadio Precio Características y servicios incluidos Gradas superiores e inferiores detrás de las porterías 10-30 £ Situadas detrás de las porterías; el Kop es conocido por su ambiente, mientras que la grada superior de Anfield Road, ampliada recientemente, ofrece excelentes vistas desde lo alto. Gradas laterales 30-40 £ Vistas privilegiadas desde la banda; las filas inferiores están más cerca de los banquillos, mientras que las gradas superiores ofrecen una perspectiva táctica más amplia. Brodies Sports Bar / Lounge (hospitalidad) Desde 125 £ Nivel 1 de la grada superior de Anfield Road. Incluye asientos acolchados para el partido, comida callejera gratuita, una bebida en el descanso y apariciones de leyendas del LFC. Anfield Beat Lounge (hospitalidad) Desde 180 £ Asientos prémium en el bloque L15 de la tribuna principal. Incluye acceso exclusivo al salón y una bebida gratuita en el descanso. Salones prémium Desde 245 £ Experiencias de lujo el día del partido, con menús de varios platos de alta gama, bebidas y asientos destacados en la zona central de la grada lateral.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información o las plataformas de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Liverpool-Bournemouth: historial de enfrentamientos

El Liverpool domina el historial de enfrentamientos ante el Bournemouth: ha ganado 21 de los 27 partidos oficiales disputados entre ambos equipos. El Bournemouth solo ha vencido en 3 ocasiones y los otros 3 encuentros terminaron en empate.

En el enfrentamiento más reciente entre ambos, el Liverpool logró una victoria liguera por 1-0 en el Vitality Stadium (septiembre de 2026). Alexander Isak marcó el único gol del partido en el minuto 57 tras una asistencia de Cody Gakpo.

Récords e hitos destacados