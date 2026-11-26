Liverpool y Bournemouth se disputan una plaza en las semifinales de enero de la Carabao Cup en Anfield (miércoles 16 de diciembre). El encuentro de cuartos de final promete ser trascendental y ya puedes reservar tus entradas.

El Liverpool conquistó en 2024 su décima Copa de la Liga, con lo que se distanció en lo más alto de la clasificación histórica de campeones del torneo. El Bournemouth, en cambio, nunca ha superado los cuartos de final de ninguna de las dos principales copas inglesas.

El hecho de que Andoni Iraola dejara el Bournemouth en verano para hacerse cargo del Liverpool añade aún más alicientes al próximo duelo, que promete un ambiente eléctrico bajo los focos de Anfield.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber sobre las entradas para el Liverpool-Bournemouth de la Carabao Cup, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Liverpool-Bournemouth de la Carabao Cup?

Fecha Partido (hora local) Entradas Estadio (ciudad) Miércoles 16 de diciembre Carabao Cup: Liverpool-Bournemouth (20:00 GMT) Entradas Anfield (Liverpool) Domingo 30 de mayo Premier League: Liverpool-Bournemouth (hora por confirmar) Entradas Anfield (Liverpool)

Cómo comprar entradas para el Liverpool-Bournemouth de la Carabao Cup

Las entradas oficiales para los cuartos de final de la Carabao Cup entre Liverpool y Bournemouth en Anfield se pueden comprar directamente a los clubes participantes. Los paquetes oficiales de hospitalidad ya están a la venta.

Las entradas se dividen estrictamente entre las zonas de la afición local y visitante:

Afición local (Liverpool) : Las entradas se pueden comprar por internet a través del portal oficial de entradas del Liverpool FC. Necesitarás un dispositivo móvil para sincronizarlas con tu cartera digital.

: Las entradas se pueden comprar por internet a través del portal oficial de entradas del Liverpool FC. Necesitarás un dispositivo móvil para sincronizarlas con tu cartera digital. Afición visitante (Bournemouth): Las entradas para la zona visitante se asignan directamente al Bournemouth y deben comprarse a través de su web oficial de venta de entradas.

Las entradas oficiales de acceso general para la afición local se venden en distintas fases según la condición de socio y la asistencia a partidos anteriores (créditos de fidelidad):

Venta prioritaria : La inscripción para quienes tienen créditos acumulados en ediciones anteriores de la Carabao Cup suele abrirse unas semanas antes del partido.

: La inscripción para quienes tienen créditos acumulados en ediciones anteriores de la Carabao Cup suele abrirse unas semanas antes del partido. Venta para socios : La venta principal para los socios All Red con los créditos exigidos por partidos en casa comienza el 10 de noviembre.

: La venta principal para los socios All Red con los créditos exigidos por partidos en casa comienza el 10 de noviembre. Sorteos locales y generales: Si quedan entradas tras las fases prioritarias, los sorteos para socios locales y la venta general suelen tener lugar entre una y dos semanas antes del partido (a principios de diciembre).

Además, los aficionados pueden comprar entradas para el Liverpool-Bournemouth de la Carabao Cup en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan localidades por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguir entradas a última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Liverpool-Bournemouth de la Carabao Cup?

Las entradas oficiales de acceso general para los partidos del Liverpool en las copas nacionales disputados en Anfield suelen costar entre 10 y 40 libras, según la categoría, la grada y el tipo de descuento aplicable.

Los precios de las distintas categorías de entradas y zonas del estadio se distribuyen así:

Categoría de entrada / zona del estadio Precio Características y servicios incluidos Niveles superior e inferior de las gradas detrás de las porterías De 10 a 30 £ Situadas detrás de las porterías; el Kop es conocido por su ambiente, mientras que el nivel superior de la grada Anfield Road, recientemente ampliado, ofrece excelentes vistas desde lo alto. Niveles de las gradas laterales De 30 a 40 £ Vistas privilegiadas desde la banda; las filas inferiores están más cerca de los banquillos y los niveles superiores ofrecen una perspectiva táctica más amplia. Brodies Sports Bar / Lounge (hospitalidad) Desde 125 £ Nivel 1 de la grada superior de Anfield Road. Incluye asientos acolchados para el partido, comida callejera gratuita, una bebida en el descanso y apariciones de leyendas del Liverpool FC. Anfield Beat Lounge (hospitalidad) Desde 180 £ Asientos prémium en el bloque L15 de la tribuna principal. Incluye acceso exclusivo a la sala y una bebida gratuita en el descanso. Salas prémium Desde 245 £ Experiencias de lujo para el día de partido, con menús de varios platos de alta gama, bebidas y asientos centrales privilegiados en una grada lateral.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información o plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Liverpool-Bournemouth: historial de enfrentamientos

El Liverpool domina el historial de enfrentamientos ante el Bournemouth: ha ganado 21 de los 27 partidos oficiales disputados entre ambos. El Bournemouth solo ha vencido en tres ocasiones y los otros tres encuentros terminaron en empate.

En su último enfrentamiento, el Liverpool se impuso por 1-0 en liga en el Vitality Stadium (septiembre de 2026). Alexander Isak marcó el único gol del partido en el minuto 57 tras una asistencia de Cody Gakpo.

Récords e hitos destacados