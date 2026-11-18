Lincoln Red Imps FC recibe al FC Midtjylland el jueves 10 de diciembre de 2026 en el Europa Sports Park de Gibraltar.

En su enfrentamiento de julio de 2015 en Herning, el FC Midtjylland logró una ajustada victoria por 1-0 en el partido de ida. Una semana después, el club danés ganó 2-0 en la vuelta, disputada en el campo del Lincoln, y sentenció la eliminatoria.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Lincoln Red Imps FC vs FC Midtjylland, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Lincoln Red Imps FC vs FC Midtjylland de la Conference League?

El Lincoln Red Imps FC vs FC Midtjylland se juega en el Europa Sports Park de Gibraltar el jueves 10 de diciembre de 2026.

Conference League - Jornada 5 10 dic 2026 - 12:45 Europa Sports Park

¿Cómo comprar entradas para el Lincoln Red Imps FC vs FC Midtjylland de la Conference League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo Lincoln Red Imps FC vs FC Midtjylland de la Conference League:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Puedes comprar entradas directamente a través de las plataformas oficiales del club local, el Lincoln Red Imps FC, o consultar sus anuncios oficiales sobre la venta de entradas para el partido en el Europa Sports Park de Gibraltar.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Conference League cuando se agotan las entradas de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lincoln Red Imps FC vs FC Midtjylland de la Conference League?

Estos son los precios de las entradas para el Lincoln Red Imps FC vs FC Midtjylland de la Conference League:

1. Canales oficiales del club

Entrada general / asiento estándar: Normalmente, entre unos 20 € y 35 €

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas de la venta oficial del club, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entrada general / asiento estándar: Desde aproximadamente 45 € a 60 €.

Lincoln Red Imps FC vs FC Midtjylland de la Conference League: todo lo que debes saber

Estado de forma del Lincoln Red Imps FC y el FC Midtjylland

Lincoln Red Imps FC ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su única derrota fue un 4-1 ante el FC Twente en la Conference League. Se recuperó con una victoria por 1-0 frente al Hajduk Split en la Conference League antes de golear por 6-0 al College 1975 en la National League. En esos cinco encuentros marcó 15 goles y encajó cinco, un balance que refleja tanto su capacidad ofensiva como su solidez defensiva en casa.

El FC Midtjylland ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, con un empate y una derrota. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 ante el Soenderjyske en la Superliga, mientras que su trayectoria en la Conference League sufrió un duro revés con una derrota por 1-6 frente al Ajax. También ganó 3-2 a domicilio al FC Nordsjaelland y 2-1 al OB en la DBU Pokalen, lo que demuestra que puede sacar resultados en las competiciones nacionales. En esos cinco partidos, el Midtjylland marcó 11 goles y encajó 13.

Lincoln Red Imps FC vs FC Midtjylland: últimos enfrentamientos directos

Los dos clubes se han enfrentado dos veces anteriormente, ambas en la fase de clasificación de la Champions League de 2015. El FC Midtjylland ganó 1-0 la ida en Herning el 14 de julio de 2015 y después se impuso 2-0 en la vuelta, disputada en el campo del Lincoln el 21 de julio de 2015. El Midtjylland tiene un balance perfecto en esos dos enfrentamientos: ganó ambos y no encajó ningún gol.