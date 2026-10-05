El Lille se enfrentará al Galatasaray el miércoles 21 de octubre de 2026 en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq.

Este partido será el primer enfrentamiento oficial en competición entre el equipo francés de la Ligue 1 y el campeón de la Süper Lig turca en el fútbol europeo. El Lille intentará sacar el máximo partido a su condición de local ante su afición, mientras que el Galatasaray supone un peligroso desafío con su línea ofensiva.

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¿Cuándo es el saque inicial del Lille vs Galatasaray de la Champions League?

El Lille vs Galatasaray se disputa en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq, el miércoles 21 de octubre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 12:45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

¿Cómo comprar entradas para el Lille vs Galatasaray de la Champions League?

Las opciones para comprar entradas para el partido de la Champions League entre LOSC Lille y Galatasaray incluyen:

1. Plataforma oficial de venta de entradas del LOSC Lille

La principal vía es comprarlas directamente en la web oficial de venta de entradas del Lille (billetterie.losc.fr).

2. Cupo oficial para aficionados visitantes (aficionados del Galatasaray)

Si buscas sentarte en la zona visitante, las entradas se distribuyen directamente a través de Galatasaray SK mediante sus canales oficiales del club y sus socios de ticketing.

3. Mercados secundarios de entradas

Si el partido se agota en los canales oficiales, plataformas secundarias de entradas como Ticombo ofrecen inventario disponible de vendedores particulares

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lille vs Galatasaray de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de la UEFA Champions League entre LOSC Lille y Galatasaray en el Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy varían según el canal de compra y la categoría del asiento:

1. Venta oficial del club (ticketing oficial del LOSC Lille)

Anillo superior / detrás de las porterías: Normalmente parte de unos 30 € a 50 € por entrada.

Tribuna lateral / central (lateral y central): Oscila entre 60 € y 120 € , según la proximidad al terreno de juego.

Descuentos para jóvenes / socios: Suele haber concesiones especiales para socios oficiales del club y aficionados menores de 14 años durante la fase oficial de preventa.

2. Mercados secundarios de entradas

Si las entradas oficiales se agotan, plataformas secundarias de entradas como Ticombo muestran precios en los siguientes rangos según la demanda y la ubicación del asiento:

Asientos de acceso (precios más bajos): Empiezan en torno a 100 € a 130 € .

Asientos estándar medios: Oscilan entre 140 € y 250 € , según la ubicación en el estadio.

Zona visitante (afición visitante): Normalmente se mueve entre 110 € y 180 €+ en plataformas secundarias.

Lille vs Galatasaray de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Lille vs Galatasaray

El Lille llega a este partido con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su compromiso más reciente fue un triunfo en casa por 2-0 ante el Troyes en la Ligue 1, y en esa racha también firmó un empate 2-2 contra el Paris Saint-Germain. Su única derrota llegó en la Champions League, con un 3-2 ante el Real Betis. En esos cinco partidos, el Lille marcó siete goles y encajó seis, mostrando tanto intención ofensiva como vulnerabilidad defensiva al máximo nivel.

Los últimos cinco partidos del Galatasaray cuentan una historia más complicada, con dos victorias y dos derrotas en ese periodo. Su resultado más reciente fue una dura derrota por 4-0 ante el Trabzonspor en la Super Lig, y también cayó 3-1 frente al Sporting CP en la Champions League. Sí logró victorias ante el Kocaelispor y el Istanbul Basaksehir, pero la forma en la que perdió contra el Trabzonspor preocupará a Buruk. El Galatasaray marcó ocho goles en esos cinco encuentros, pero encajó nueve, un registro que subraya su fragilidad defensiva de cara a esta eliminatoria.

Lille vs Galatasaray: historial reciente de enfrentamientos directos

Actualmente no hay datos disponibles de enfrentamientos directos entre Lille y Galatasaray en partidos recientes. Se añadirá más contexto histórico a medida que se acerque el encuentro.