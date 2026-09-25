Cómo conseguir entradas para el Levante vs Sevilla: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

Levante Alavés se enfrenta al Sevilla el domingo 11 de octubre de 2026 en el Estadio Ciudad de Valencia.

Los partidos entre estos dos equipos en el Estadio Ciudad de Valencia suelen ser ajustados, con más de la mitad de sus enfrentamientos totales terminando con menos de 2,5 goles. En su encuentro de liga más reciente, en abril de 2026, el Levante UD logró una contundente victoria por 2-0 sobre el Sevilla FC.

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¿Cuándo es el Levante vs Sevilla de LaLiga?

El Levante vs Sevilla se disputa el domingo 11 de octubre de 2026 en el Estadio Ciudad de Valencia.

Primera División - Jornada 8 12 oct 2026 - 15:00 Estadio Ciudad de Valencia

¿Cómo comprar entradas para el Levante vs Sevilla de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido de LaLiga entre Levante UD y Sevilla FC en el Estadio Ciudad de Valencia, tienes unas cuantas opciones oficiales y de terceros:

1. Sitio oficial de venta de entradas del Levante UD

La forma más segura y directa de comprar entradas generales es a través del portal web oficial del Levante UD. Las entradas suelen salir a la venta para el público general entre 1 y 2 semanas antes del día del partido.

2. Taquilla del Estadio Ciudad de Valencia (Taquillas)

Si el partido no se ha agotado por completo online, las entradas restantes se venden directamente en la taquilla del estadio.

3. Plataformas de entradas secundarias y revendedores

Para partidos con mucha demanda o ya agotados, plataformas secundarias de entradas como StubHub ofrecen asientos de última hora, aunque los precios pueden variar en función de la demanda del mercado.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Levante vs Sevilla de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido de LaLiga entre Levante UD y Sevilla FC en el Estadio Ciudad de Valencia dependen del canal de compra, la categoría del asiento y la zona del estadio:

1. Precios oficiales del club a valor facial

Las entradas generales vendidas oficialmente por el Levante UD suelen oscilar entre:

Detrás de la portería / esquinas (Gol Norte y Gol Sur): de 30 € a 50 €

Tribunas principales (Tribuna y Lateral): de 60 € a 90 €

VIP y hospitalidad premium: 150 €+

Nota: Los abonados del club suelen recibir descuentos de alrededor del 15 % al comprar entradas generales adicionales.

2. Precios de reventa y mercado secundario

Si compras a través de plataformas secundarias de entradas como StubHub, los precios fluctúan en función de la disponibilidad en tiempo real y la demanda:

Asientos más baratos / de acceso: alrededor de 65 € a 90 €

Asientos de categoría media: alrededor de 120 € a 170 €

Asientos de lateral / zonas centrales premium: 180 € a 250 €+

Levante vs Sevilla de LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Levante y del Sevilla

El Levante ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más destacado fue un triunfo en casa por 5-2 sobre el Real Betis en LaLiga, aunque después empató 0-0 contra Osasuna y, más recientemente, volvió a empatar 0-0 con el Malaga. Marcó seis goles en esos cinco encuentros y encajó cinco, con sus dos derrotas llegando ante el Espanyol (3-0) y el Villarreal (1-0) en un amistoso de pretemporada.

Los últimos cinco partidos del Sevilla dejaron dos victorias, un empate y dos derrotas. Su encuentro más reciente terminó 1-1 en casa del Espanyol en LaLiga, mientras que antes había caído 1-3 ante el Atletico Madrid. La mejor actuación del Sevilla en esta racha llegó a domicilio frente al Athletic Bilbao, donde ganó por 3-1. En esos cinco partidos marcó ocho goles y encajó nueve, y su otra derrota fue un 2-1 en pretemporada ante el Bayer Leverkusen.

Levante vs Sevilla: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar en abril de 2026, cuando el Levante ganó 2-0 en casa en LaLiga. Antes de eso, el Sevilla ganó 3-0 en este mismo partido en enero de 2026, también en LaLiga. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Levante ha ganado dos veces, el Sevilla ha ganado dos veces y un partido terminó en empate, con 13 goles en total entre ambos equipos.