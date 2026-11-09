El Levante recibe al Racing de Santander el domingo 29 de noviembre de 2026 en el Estadio Ciudad de Valencia.

En su último enfrentamiento, disputado en abril de 2025 durante la temporada de Segunda División, el Levante UD se impuso por 3-1 en el Estadio Ciudad de Valencia. Antes de ese encuentro, el Racing de Santander había logrado una ajustada victoria a domicilio por 1-0 en El Sardinero en una fase anterior de la temporada 2024-25.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Levante-Racing de Santander, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo comienza el Levante-Racing de Santander de LaLiga?

El Levante-Racing de Santander se disputa en el Estadio Ciudad de Valencia el domingo 29 de noviembre de 2026.

Primera División - Jornada 14 27 nov 2026 - 15:00 Estadio Ciudad de Valencia

¿Cómo comprar entradas para el Levante-Racing de Santander de LaLiga?

Estas son las opciones habituales para comprar entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Levante y el Racing de Santander:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Compra las entradas directamente en los portales oficiales del Levante UD (para los partidos en casa en el Estadio Ciudad de Valencia) o del Real Racing Club (Racing de Santander).

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de venta primaria.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Levante-Racing de Santander de LaLiga?

Estas son las opciones de precios de las entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Levante y el Racing de Santander:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas estándar o de acceso general: Precios a partir de entre 30 € y 70 € .

Precios a partir de entre . Asientos prémium o en los laterales: Generalmente, precios de entre 80 € y 150 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan a través de los canales de venta primaria de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Grada superior o detrás de las porterías: Precios a partir de entre 85 € y 110 € .

Precios a partir de entre . Asientos en los laterales o prémium: Habitualmente, precios de entre 130 € y más de 350 €.

Levante-Racing de Santander de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Levante y el Racing de Santander

El Levante ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de LaLiga. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante la Real Sociedad, y también cayó por 3-1 frente al Villarreal en esa racha. La victoria por 3-1 sobre el Athletic de Bilbao destaca entre sus resultados recientes. En esos cinco partidos, el Levante marcó nueve goles y encajó ocho, muestra de su vocación ofensiva, pero también de su falta de solidez defensiva.

Los últimos cinco partidos del Racing de Santander se saldaron con una victoria, un empate y tres derrotas. En el más reciente venció al Espanyol por 2-1, pero las derrotas ante Osasuna (2-0), Celta de Vigo (5-0) y Barcelona (7-2) ponen de manifiesto graves debilidades defensivas. El empate 2-2 contra el Valencia fue una de sus actuaciones más competidas. El Racing marcó siete goles y encajó 16 en esos cinco partidos.

Levante-Racing de Santander: enfrentamientos recientes

El último enfrentamiento entre ambos clubes tuvo lugar en abril de 2025, en Segunda División, cuando el Levante venció al Racing de Santander por 3-1 en el Estadio Ciudad de Valencia. En sus últimos cinco duelos, el Racing de Santander tiene una ligera ventaja, con dos victorias frente a las dos del Levante y un empate. El enfrentamiento anterior terminó con una victoria del Racing por 1-0 en octubre de 2024, también en Segunda División.