El Levante recibe al Elche el domingo 22 de noviembre de 2026 en el Estadio Ciudad de Valencia, en Valencia.

En su enfrentamiento liguero más reciente, disputado en enero de 2026, el Levante se impuso al Elche por un ajustado 3-2 en el Estadio Ciudad de Valencia. Anteriormente, en la temporada 2025-26, el Elche había logrado una sólida victoria por 2-0 ante el Levante en casa.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Levante contra el Elche, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo comienza el Levante contra el Elche de LaLiga?

El Levante contra el Elche se disputa en el Estadio Ciudad de Valencia, en Valencia, el domingo 22 de noviembre de 2026.

Primera División - Jornada 13 23 nov 2026 - 15:00 Estadio Ciudad de Valencia

¿Cómo comprar entradas para el Levante contra el Elche de LaLiga?

Si quieres comprar entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Levante y el Elche en el Estadio Ciudad de Valencia, normalmente tienes estas opciones principales:

1. Canales oficiales de los clubes

Web oficial del Levante UD: Como equipo local, el Levante vende entradas para cada partido directamente a través de su portal oficial de venta. Suele ser la forma más segura y fiable de conseguir entradas a su precio original.

Como equipo local, el Levante vende entradas para cada partido directamente a través de su portal oficial de venta. Suele ser la forma más segura y fiable de conseguir entradas a su precio original. Venta de entradas del Elche CF: Si apoyas al equipo visitante, el Elche suele recibir un cupo de entradas para la zona visitante destinadas a su afición desplazada, que pueden solicitarse a través de los canales oficiales del club.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de LaLiga cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Levante contra el Elche de LaLiga?

Estas son las categorías y los precios estimados de las entradas para el partido de LaLiga entre el Levante y el Elche:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas estándar / Gradas altas (Gol Alto / Entrada general): Por lo general, parten de unos 30 € a 50 € para partidos habituales, dependiendo del rival y de la ubicación en las gradas altas.

Por lo general, parten de unos para partidos habituales, dependiendo del rival y de la ubicación en las gradas altas. Lateral / Gradas bajas (Tribuna / Lateral): Los asientos de las zonas intermedias y las gradas bajas más cercanas al terreno de juego suelen costar entre 60 € y 110 € a través de la venta oficial de los clubes.

Los asientos de las zonas intermedias y las gradas bajas más cercanas al terreno de juego suelen costar entre a través de la venta oficial de los clubes. Paquetes VIP / Hospitalidad: Las experiencias prémium para el día del partido, con servicio de restauración y asientos en ubicaciones privilegiadas, suelen partir de unos 150 € a más de 250 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Reventa en gradas altas / Fondos: Por lo general, parten de unos 135 € a 145 € .

Por lo general, parten de unos . Categoría 2 / Asientos estándar: Los asientos con vistas estándar suelen costar entre 140 € y 160 € .

Los asientos con vistas estándar suelen costar entre . Categoría 1 / Reventa prémium en lateral: Los asientos prémium en el lateral o con mucha demanda suelen costar entre 175 € y más de 210 €, según la disponibilidad.

Levante contra Elche de LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Levante y el Elche

El Levante afronta este encuentro con un balance reciente irregular de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de LaLiga. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante el Athletic Bilbao, después de empatar 1-1 con el Deportivo de A Coruna. Antes, un empate 3-3 con el Sevilla puso de manifiesto la capacidad goleadora del Levante, aunque la derrota por 1-3 ante el Villarreal y la derrota por 2-4 frente al Barcelona evidencian los problemas defensivos que el equipo de Castro aún no ha resuelto. En esos cinco partidos, el Levante marcó diez goles y encajó diez.

El Elche llega tras registrar una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de LaLiga. Sus encuentros más recientes se saldaron con dos empates consecutivos sin goles ante el Villarreal y el Celta Vigo, mientras que su única victoria en ese periodo fue un 1-3 en el campo del Espanyol. Una derrota por 2-3 frente al Real Madrid y un empate 1-1 con el Athletic Bilbao completan el balance. El equipo de Anselmi ha marcado solo cinco goles en esos cinco encuentros, una cifra que preocupará al conjunto visitante.

Levante contra Elche: Enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar en LaLiga el 23 de enero de 2026, cuando el Levante ganó 3-2 en el Estadio Ciudad de Valencia. Antes, el Elche se impuso por 2-0 en casa en agosto de 2025, en el primer duelo de LaLiga entre ambos de aquella temporada. En los últimos cinco enfrentamientos directos, disputados entre LaLiga y Segunda División, cada equipo ha logrado dos victorias y se ha registrado un empate. En total, se han marcado 19 goles en esos partidos.