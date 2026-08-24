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Cómo conseguir entradas para el Lens vs Lorient: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

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El Lens se enfrenta al Lorient en la Ligue 1. Así puedes conseguir tus entradas

El Lens se enfrenta al Lorient el sábado 5 de septiembre de 2026 en el Stade Bollaert-Delelis de Lens.

Ambos equipos llegan a este partido de inicio de temporada con el objetivo de afianzarse en la mitad alta de la clasificación, con el Lens actualmente 7.º y el Lorient en 9.ª posición. En su encuentro liguero más reciente, en marzo de 2026, el Lorient logró una victoria en casa por 2-1 sobre el Lens, aunque el Lens había ganado previamente por 3-0 en su último enfrentamiento en el Stade Bollaert-Delelis.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Lens vs Lorient, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Lens vs Lorient de la Ligue 1?

El Lens vs Lorient comienza en el Stade Bollaert-Delelis de Lens.

crest
Ligue 1 - Jornada 3
Stade Bollaert-Delelis

¿Cómo comprar entradas para el Lens vs Lorient de la Ligue 1?

Para comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre RC Lens y FC Lorient en el Stade Bollaert-Delelis el 5 de septiembre de 2026, sigue estas opciones:

  • Sitio web oficial: Compra entradas primarias a precio oficial directamente a través del portal de venta de entradas del RC Lens.
  • Reventa oficial: Compra entradas secundarias verificadas entre aficionados directamente en la plataforma de reventa del RC Lens si se agota el inventario primario.
  • Puntos de venta oficiales: Accede a los cupos de distribución general a través de socios franceses autorizados de venta de entradas como Ticket master France y France Billet.
  • Mercados secundarios:Asegura reventas entre aficionados a través de plataformas de entradas de terceros como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lens vs Lorient de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el Lens vs Lorient en el Stade Bollaert-Delelis el 5 de septiembre de 2026 se desglosan de la siguiente manera:

  • Entradas primarias oficiales: Las entradas estándar de día de partido directamente del club oscilan entre 15 £ y 60 £ (18 € y 70 €), según la grada y la categoría del asiento.
  • Reventa oficial de entradas: Los asientos verificados entre aficionados en la plataforma oficial generalmente empiezan en torno a 25 £ y 55 £ (30 € y 65 €) a precio oficial.
  • Vendedores oficiales: Los proveedores franceses autorizados de entradas suelen ofrecer localidades desde 20 £ y 65 £ (25 € y 75 €).
  • Mercados secundarios: Compara opciones de entradas en plataformas secundarias como StubHub, que actualmente ofrece entradas de acceso básico a partir de 42 £ y 55 £ (55 $ y 72 $ USD / 50 € y 65 €).

Lens vs Lorient de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Lens vs Lorient

El Lens llega a su estreno en la Ligue 1 con un balance de dos victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con un resultado registrado como empate en los datos. Su encuentro más reciente fue una victoria por 1-0 sobre el Paris Saint-Germain en el Trophée des Champions el 16 de agosto, un resultado que le confirmó como campeón de la Supercopa. También venció al Villarreal por 3-1 y al Crystal Palace por 3-0 en pretemporada, aunque las derrotas ante Sunderland (0-2) y Famalicão interrumpieron esa racha.

El Lorient llega con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 4-1 ante el Elversberg el 15 de agosto. Antes de ese tropiezo, había mostrado intención ofensiva con una victoria por 5-1 sobre el UNFP FC y triunfos consecutivos ante Guingamp y Nantes, aunque también figuró en su calendario de pretemporada una derrota por 2-1 ante Angers.

RCL

RCL - Formulario

VIL
W3-1
SUN
L0-2
PSG
W1-0
AJA
W5-2
STR
L2-1
Gol marcado (encajado)
10/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
FCL

FCL - Formulario

UNF
W5-1
SCO
L2-1
ELV
L4-1
NCE
D0-0
TRO
L1-2
Gol marcado (encajado)
8/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Lens vs Lorient: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar en la Ligue 1 el 14 de marzo de 2026, cuando el Lorient venció al Lens por 2-1 en casa. Antes de eso, el Lens había ganado por 3-0 cuando los equipos se enfrentaron en el Bollaert-Delelis en noviembre de 2025. En los últimos cinco partidos de Ligue 1 entre ambos clubes, el Lens tiene el mejor balance general, con tres victorias por una del Lorient y un encuentro que terminó en empate.

Cara a cara

LensEmpateLorient
3
1
1
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
2
Lens badge
Lens
RCL
1
F
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
3
Lorient badge
Lorient
FCL
0
F
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
2
Lorient badge
Lorient
FCL
0
F
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
0
Lens badge
Lens
RCL
0
F
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Lens badge
Lens
RCL
3
F
9Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

Clasificación de Lens y Lorient

En la tabla de la Ligue 1, el Lens ocupa actualmente la séptima posición, mientras que el Lorient es noveno.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
MónacoMónacoASM
541083+513
W
D
W
W
W
2
LyonLyonOL
5320102+811
W
D
W
D
W
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
W
D
W
W
D
4
LilleLilleLIL
531184+410
L
W
W
D
W
5
RennesRennesREN
531189-110
L
W
W
W
D
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
W
W
L
D
D
7
AngersAngersSCO
521265+17
W
D
L
W
L
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
L
D
W
W
L
9
Le MansLe MansLEM
51319906
W
D
D
L
D
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
W
W
L
L
L
11
BrestBrestB29
512278-15
L
L
W
D
D
12
LorientLorientFCL
512256-15
L
D
W
L
D
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
W
D
L
D
L
14
NizaNizaNCE
512236-35
W
L
D
L
D
15
LensLensRCL
51139904
L
D
L
L
W
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
L
L
L
W
D
17
MarsellaMarsellaOM
510478-13
L
L
L
L
W
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
L
D
L
D
L
Champions League
Calificación para la Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
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