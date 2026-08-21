Cómo conseguir entradas para el Leeds United vs Crystal Palace: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

Leeds United querrá sumar la mayor cantidad de puntos posible antes de que la Premier League haga una pausa temporal por el parón internacional, y con dos partidos consecutivos en Elland Road a mediados de septiembre se le presenta la oportunidad perfecta.

Después de su partido de liga en casa contra el Newcastle el 14 de septiembre, el equipo de Daniel Farke volverá a desplegar la alfombra roja apenas cinco días después, cuando se mida al Crystal Palace el sábado 19 de septiembre. Puedes estar sentado en Elland Road para cualquiera de los dos encuentros, o para ambos, reservando tus entradas hoy mismo.

Leeds dio a sus apasionados aficionados un regalo de Navidad anticipado el año pasado, cuando arrolló al Palace por 4-1, apenas cinco noches antes de que Papá Noel bajara por la chimenea (20 de diciembre). Dominic Calvert-Lewin (por partida doble), Ethan Ampadu y Anton Stach marcaron aquella noche memorable en Elland Road.

¿Volverá el poderoso Leeds United a apalizar al Palace? Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Leeds United vs Crystal Palace, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Leeds United y Crystal Palace?

El Leeds United vs Crystal Palace se disputa en Elland Road (Leeds) el sábado 19 de septiembre, con inicio programado a las 15:00 BST.

Premier League - Jornada 5 20 sept 2026 - 09:00 Elland Road

Cómo comprar entradas para el Leeds United vs Crystal Palace de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes de hospitalidad, gestionadas a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la abrumadora demanda mundial, la legislación contra la reventa ilegal y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no van a asistir.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido reemplazadas por sorteos aleatorios para los miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante una ventana fijada semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de no hay billetes, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: Las ventas abiertas al público general no abonado son prácticamente inexistentes para los partidos de la Premier League.

Si buscas conseguir entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Leeds United vs Crystal Palace de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía enormemente en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados para Adulto, Junior (normalmente Sub-18 o Sub-21), Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización de partidos: Los clubes clasifican los encuentros en niveles (por ejemplo, Categoría A, B o C). Los enfrentamientos estrella contra rivales del top seis o derbis entran en la Categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en la grada lateral y en el anillo inferior tienen precios prémium, mientras que los asientos del anillo superior detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Es necesaria una membresía oficial: Para comprar entradas de local a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes durante la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados de primer nivel con la máxima puntuación de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

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