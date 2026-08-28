Cómo conseguir entradas para el Le Mans vs Lorient: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

Le Mans se enfrenta a Lorient el sábado 19 de septiembre de 2026 en el Stade Marie-Marvingt de Le Mans.

El FC Lorient llega con ventaja en los recientes enfrentamientos directos oficiales entre ambos equipos, tras haber ganado tres de sus últimos cinco duelos. Le Mans tratará de aprovechar al máximo su condición de local para cambiar la dinámica ante su visitante.

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¿Cuándo es el saque inicial del Le Mans vs Lorient de la Ligue 1?

El Le Mans vs Lorient se disputa en el Stade Marie-Marvingt de Le Mans.

Ligue 1 - Jornada 5 19 sept 2026 - 14:45 Stade Marie-Marvingt

¿Cómo comprar entradas para el Le Mans vs Lorient de la Ligue 1?

Para comprar entradas para el partido Le Mans vs Lorient en el Stade Marie-Marvingt el 19 de septiembre de 2026, tienes varias opciones, desde los canales oficiales del club hasta los mercados secundarios de venta de entradas:

Tienda oficial de entradas de Le Mans FC (lemans.org / ticketing.lemans.org): El método más seguro y directo es comprar las entradas directamente en el sitio oficial de venta online del club anfitrión. Las localidades estándar detrás de las porterías suelen empezar en torno a los 7 €, mientras que los asientos de tribuna principal pueden subir hasta los 15 € o más, según la categoría.

Taquilla del estadio: Si las entradas no se agotan online con antelación, las localidades para el día del partido se pueden comprar en persona en las taquillas del Stade Marie-Marvingt el mismo día del encuentro.

Mercados secundarios de entradas: Si las entradas oficiales del club se agotan o buscas disponibilidad para no socios, plataformas secundarias de entradas como StubHub ofrecen asientos revendidos por aficionados.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Le Mans vs Lorient de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido entre Le Mans FC y FC Lorient en el Stade Marie-Marvingt varían en función de la ubicación del asiento y del lugar donde se compren:

Taquilla oficial y venta directa:

Asientos estándar / detrás de la portería: Generalmente oscilan entre 7 € y 15 € para localidades de categoría básica. Tribuna principal / asientos de nivel medio: Suelen situarse entre 15 € y 60 € dependiendo de la grada y de la visibilidad concreta.

Mercados secundarios y de reventa:

Las plataformas secundarias como StubHub suelen arrancar en torno a 55 € y 65 € para el acceso básico, con precios medios situados alrededor de 75 € y 80 € en función de la demanda y de la disponibilidad a medida que se acerca el día del partido.



Le Mans vs Lorient de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Forma del Le Mans vs Lorient

Le Mans ha sumado dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 con Brest en la Ligue 1 el 22 de agosto, en su primera actuación oficial de la nueva temporada. También venció a Angers por 2-3 a domicilio y a Nantes por 1-0 durante la pretemporada, mientras que una derrota por 0-1 ante Le Havre fue su único tropiezo en esa racha. Le Mans marcó ocho goles y encajó cinco en esos cinco encuentros.

Los últimos cinco partidos de Lorient dejaron una victoria, un empate y tres derrotas. Su encuentro más reciente fue un 0-0 con Nice en la Ligue 1 el 22 de agosto. El resultado más abultado de su reciente racha fue una derrota por 4-1 ante Elversberg en un amistoso el 15 de agosto, aunque antes mostró pegada con un 5-1 sobre UNFP FC y un triunfo por 2-0 en Guingamp. Lorient marcó nueve goles y encajó siete en esos cinco partidos.

Le Mans vs Lorient: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en la Ligue 2 el 4 de febrero de 2020, cuando Lorient venció en casa a Le Mans por 4-2. Antes de eso, Le Mans recibió a Lorient en agosto de 2019 en la Ligue 2, con victoria de Lorient por 2-1 en el Stade Marie-Marvingt. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, Lorient manda con tres victorias frente a una de Le Mans, mientras que un partido terminó en empate.