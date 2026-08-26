Cómo conseguir entradas para el Le Mans vs Lens: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

Le Mans se enfrenta al Lens el domingo 13 de septiembre de 2026 en el Stade Marie-Marvingt de Le Mans.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron en competición oficial fue en la Ligue 2, en julio de 2019, cuando el Lens logró una victoria a domicilio por 2-1 en el Stade Marie-Marvingt. Su historial en los últimos cinco enfrentamientos está muy igualado, con dos victorias para Le Mans, dos para el Lens y un empate.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Le Mans vs Lens, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Le Mans vs Lens de la Ligue 1?

El Le Mans vs Lens se disputa en el Stade Marie-Marvingt de Le Mans, con el saque inicial programado dentro del calendario de partidos de la Ligue 1.

Ligue 1 - Jornada 4 13 sept 2026 - 11:15 Stade Marie-Marvingt

¿Cómo comprar entradas para el Le Mans vs Lens de la Ligue 1?

Las entradas para el próximo partido de Ligue 1 entre Le Mans y RC Lens en el Stade Marie-Marvingt pueden conseguirse principalmente de varias maneras:

Canales oficiales de los clubes: Consulta los portales oficiales de venta de entradas de Le Mans FC o RC Lens para comprar entradas estándar directamente a través de los clubes una vez que se abra la venta al público.

Plataformas secundarias de venta de entradas: Si las entradas estándar se agotan o si buscas categorías específicas de asientos, webs de reventa y comparación de entradas como StubHub ofrecen opciones del mercado secundario para este partido.

Taquilla y venta en el estadio: Sujetas a disponibilidad conforme se acerque el día del partido, las entradas también pueden comprarse directamente en la taquilla del estadio o en los puntos de venta físicos del recinto.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Le Mans vs Lens de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el próximo partido de Ligue 1 entre Le Mans y Lens del 13 de septiembre de 2026 varían en función de la plataforma, la categoría del asiento y la antelación con la que compres:

Venta principal

Canales oficiales de los clubes: Las entradas estándar a precio oficial compradas directamente a través de Le Mans FC o RC Lens suelen oscilar entre 15 € y 60 € dependiendo de la categoría del asiento y de la grada.

Taquilla del estadio: Las entradas para el día de partido compradas en la taquilla del Stade Marie-Marvingt suelen partir de 15 € a 45 € , sujetas a disponibilidad.

Venta secundaria

Plataformas de reventa:S Los anuncios del mercado secundario y las webs de comparación de entradas como StubHub suelen arrancar en 45 € a 55 € para los asientos más básicos, mientras que las categorías de asientos premium pueden superar los 80 € a 140 €+ dependiendo de la demanda.

Le Mans vs Lens, Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Forma de Le Mans y Lens

El Le Mans ha sumado dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 con el Brest en la Ligue 1 el 22 de agosto, su primer partido oficial de la nueva temporada. Antes, en pretemporada, ganó por 2-3 fuera de casa al Angers y por 1-0 al Nantes, mientras que la derrota por 0-1 ante Le Havre fue su única derrota. El Le Mans marcó ocho goles y encajó cinco en esos cinco encuentros.

El Lens ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido dos. Su resultado más reciente fue una victoria por 5-2 sobre el Auxerre en la Ligue 1 el 22 de agosto, después de su triunfo en el Trophée des Champions ante el Paris Saint-Germain el 16 de agosto. El Lens también venció 3-1 al Villarreal en pretemporada, aunque en su preparación previa también hubo derrotas ante el Sunderland (0-2) y un empate sin goles contra el Famalicão. En esos cinco partidos, el Lens marcó nueve goles y encajó cinco.

Le Mans vs Lens: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre Le Mans y Lens tuvo lugar en la Ligue 2 el 27 de julio de 2019, cuando el Lens ganó 2-1 en el Stade Marie-Marvingt. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, todos ellos disputados en la Ligue 2, el Le Mans suma dos victorias y el Lens otras dos, con un partido terminado en empate. Ambos equipos no se han enfrentado en un partido oficial desde ese choque de 2019.