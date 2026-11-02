Le Mans recibe al Mónaco el domingo 8 de noviembre de 2026 en el Stade Marie-Marvingt, en Le Mans.

Su último enfrentamiento oficial tuvo lugar en mayo de 2013, durante una temporada de Ligue 2, y terminó con victoria del Mónaco por 2-1 ante Le Mans. En el historial de enfrentamientos entre ambos en todas las competiciones, el Mónaco cuenta con una ligera ventaja gracias a sus victorias, aunque los partidos disputados en el campo de Le Mans han solido plantear dificultades a los visitantes.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Le Mans-Mónaco, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Le Mans-Mónaco de la Ligue 1?

El Le Mans-Mónaco comienza el domingo 8 de noviembre de 2026 en el Stade Marie-Marvingt, en Le Mans.

Ligue 1 - Jornada 10 8 nov 2026 - 11:15 Stade Marie-Marvingt

¿Cómo comprar entradas para el Le Mans-Mónaco de la Ligue 1?

Para comprar entradas para el próximo partido de Ligue 1 entre Le Mans y AS Mónaco, tienes varias opciones principales, según la disponibilidad y tus preferencias:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de Le Mans FC: Como Le Mans juega en casa en el MMArena, el portal oficial de venta de entradas del club es la vía más directa para conseguir entradas para el público local, sujetas a disponibilidad y a los requisitos para socios.

Como Le Mans juega en casa en el MMArena, el portal oficial de venta de entradas del club es la vía más directa para conseguir entradas para el público local, sujetas a disponibilidad y a los requisitos para socios. Venta oficial de entradas de AS Mónaco: Si vas a viajar para apoyar al Mónaco como visitante, puedes consultar el portal oficial de venta de entradas del club para conocer las localidades asignadas a la afición visitante y las opciones de canje de vales.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas de los clubes se han agotado por completo, a menudo pueden encontrarse localidades en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Ligue 1 cuando se agotan las localidades de la venta primaria.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Le Mans-Mónaco de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido de Ligue 1 entre Le Mans y Mónaco varían en función de si se compran a través de los canales oficiales de los clubes o de plataformas de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas estándar a precio oficial: Las entradas estándar para la afición local compradas directamente en la taquilla o el portal oficial de Le Mans FC suelen costar entre 15 y 60 € , dependiendo en gran medida de la zona del estadio elegida.

Las entradas estándar para la afición local compradas directamente en la taquilla o el portal oficial de Le Mans FC suelen costar entre , dependiendo en gran medida de la zona del estadio elegida. Venta en taquilla el día del partido: Las entradas compradas directamente en la taquilla del Stade Marie-Marvingt suelen costar entre 15 y 45 €, según la disponibilidad el día del partido.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales de venta de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas cuyos precios dependen de la demanda:

Localidades de reventa más económicas: Las entradas para zonas estándar o de la grada superior suelen partir de unos 45 a 55 € .

Las entradas para zonas estándar o de la grada superior suelen partir de unos . Localidades mejor situadas: Las localidades prémium junto a las bandas, las opciones de hospitalidad VIP o las zonas más solicitadas pueden costar desde 80 € hasta más de 140 €, según la demanda general para el partido.

Le Mans-Mónaco de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Le Mans y Mónaco

Le Mans llega a este partido con un balance irregular en sus últimos cinco encuentros: una victoria, dos empates y dos derrotas. Su compromiso más reciente fue una derrota por 2-1 ante el Guingamp en un amistoso, mientras que su último resultado en Ligue 1 fue una victoria por 2-1 frente al Lorient en septiembre. Antes empató 2-2 con el Lens y 1-1 con el Niza, resultados que apuntan a un equipo capaz de competir, pero al que le cuesta cerrar los partidos con regularidad. En esos cinco encuentros, Le Mans marcó ocho goles y encajó siete, unas cifras que reflejan tanto su peligro ofensivo como su fragilidad defensiva.

El estado de forma reciente del Mónaco es considerablemente mejor. Ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, con un empate y ninguna derrota en Ligue 1. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 ante el Pisa en un amistoso y, en la liga, venció 2-1 al Lens antes de empatar 1-1 con el Estrasburgo. El resultado más destacado de esa racha sigue siendo el triunfo por 2-1 en el campo del Paris Saint-Germain, que reforzó su condición de aspirante al título. El Mónaco ha marcado siete goles en sus últimos cinco partidos y solo ha encajado tres.

Le Mans-Mónaco: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes se disputó en mayo de 2013, cuando el Mónaco venció 2-1 a Le Mans en un partido de Ligue 2. En los cinco enfrentamientos anteriores de los que hay constancia, el Mónaco presenta el mejor balance, con tres victorias frente a una de Le Mans y un empate. Los goles han estado relativamente repartidos en esos partidos: nueve para el Mónaco y siete para Le Mans en los cinco encuentros.