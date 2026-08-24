Cómo conseguir entradas para el Le Havre vs Angers: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

Le Havre se enfrenta a Angers el sábado 12 de septiembre de 2026 en el Stade Océane de Le Havre.

Los encuentros recientes entre ambos equipos han sido muy igualados, con una victoria en casa por 2-1 para Le Havre en enero de 2026 y un empate 1-1 en Angers en abril de 2026. Ambos equipos buscarán puntos cruciales al inicio de la temporada para ganar impulso y abrir brecha con la mitad baja de la tabla.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Le Havre vs Angers, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Le Havre vs Angers de la Ligue 1?

El Le Havre vs Angers comenzará en el Stade Océane de Le Havre, con el partido programado para la jornada actual de la Ligue 1.

Ligue 1 - Jornada 4 12 sept 2026 - 14:45 Stade Oceane

¿Cómo comprar entradas para el Le Havre vs Angers de la Ligue 1?

Comprar entradas para el partido de la Ligue 1 Le Havre vs Angers en el Stade Océane implica unos pocos pasos principales:

Taquilla oficial del club

Sitio web oficial: Visita la plataforma oficial de venta de entradas de Le Havre AC ( billetterie.hac-foot.com ). Es el método más seguro y directo para conseguir entradas a precio oficial.

Fechas de lanzamiento: Las entradas para el día del partido suelen ponerse a la venta general entre 2 y 3 semanas antes de la fecha del encuentro.

Taquilla el día del partido: Si las entradas no se agotan con antelación, los asientos restantes pueden comprarse el mismo día del encuentro directamente en las taquillas del Stade Océane.

Plataformas secundarias y de reventa

Agregadores: Si las entradas están agotadas en el sitio oficial, plataformas secundarias de entradas como StubHub ofrecen asientos disponibles de socios o abonados.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Le Havre vs Angers de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido de la Ligue 1 Le Havre vs Angers en el Stade Océane varían según el canal de compra y la categoría del asiento:

Precios oficiales de taquilla

Asientos estándar: Las entradas a precio oficial compradas directamente a través de Le Havre AC suelen oscilar entre 15 £ y 45 £ (18 € a 52 €) dependiendo de la grada, ya sea detrás de las porterías o en las gradas centrales principales.

Tarifas reducidas: Los descuentos para jóvenes, estudiantes o niños suelen situarse entre 10 £ y 25 £ (12 € a 30 €).

Precios del mercado secundario y de reventa

Precio inicial: Los asientos más baratos de admisión general que figuran en plataformas de reventa de entradas como StubHub parten de alrededor de 40 £ a 50 £ (48 € a 58 € / 52 $).

Precio medio: El precio medio general en varias categorías del estadio en los sitios de reventa es de aproximadamente 65 £ a 70 £ (~80 USD).





Le Havre vs Angers de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Le Havre vs Angers

Los últimos cinco partidos de Le Havre dejaron una victoria, un empate y tres derrotas. Su único triunfo llegó en un amistoso de clubes contra Le Mans, mientras que su partido más reciente fue una derrota liguera por 1-0 ante Mónaco el 23 de agosto. En esos cinco encuentros marcaron cinco goles y encajaron seis, y todavía no han dejado la portería a cero en esa racha.

Angers ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, aunque dos de esas victorias llegaron en amistosos de pretemporada contra Paris FC y Lorient. Su resultado más reciente fue una derrota liguera por 2-0 en Lille el 23 de agosto. Venció al Paris FC por 3-2 en su último amistoso, pero esa inercia positiva no se trasladó al fin de semana inaugural de la Ligue 1.

Le Havre vs Angers: historial reciente de enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre estos equipos terminó 1-1 y se disputó en la Ligue 1 en Angers el 18 de abril de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos, ninguno de los dos equipos ha dominado, con una victoria para Le Havre, una victoria para Angers y tres partidos que acabaron en empate. Le Havre ganó 2-1 en casa en enero de 2026, mientras que Angers se llevó una victoria por 1-0 en el Stade Océane en diciembre de 2024.

Clasificación del Le Havre vs Angers

En la clasificación actual de la Ligue 1, Le Havre ocupa la 14.ª posición y Angers está en la 15.ª, con ambos clubes separados por un estrecho margen en la zona baja de la tabla.