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Cómo conseguir entradas para el LASK contra el Slovan Bratislava: precios para la Champions League, información del partido, venta de última hora y más

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El LASK se enfrenta al Slovan Bratislava en la Champions League. Así puedes conseguir tus entradas

El LASK afronta el encuentro con el objetivo de mejorar su solidez defensiva tras una racha irregular de resultados en las competiciones nacionales y continentales.

El Slovan Bratislava llega al choque en un momento de forma imprevisible, después de sufrir duras derrotas en Europa y disputar partidos con muchos goles en la competición nacional.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el LASK contra el Slovan Bratislava, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo empieza el LASK contra el Slovan Bratislava de la Champions League?

El LASK contra el Slovan Bratislava se disputará en el Raiffeisen Arena de Linz el martes 3 de noviembre de 2026.

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Liga de Campeones - Jornada 4
Raiffeisen Arena

¿Cómo comprar entradas para el LASK contra el Slovan Bratislava de la Champions League?

Estas son las opciones para comprar entradas para el partido de la Champions League entre el LASK y el Slovan Bratislava:

  • Venta oficial del club: Puedes consultar directamente el portal oficial de entradas del LASK para acceder a la venta inicial, las localidades reservadas para socios y las entradas que queden disponibles para el público general en los partidos disputados en el Raiffeisen Arena.
  • Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo es posible encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Champions League cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el LASK contra el Slovan Bratislava de la Champions League?

Estos son los precios estimados de las entradas para el partido de la Champions League entre el LASK y el Slovan Bratislava:

1. Canales oficiales del club

  • Entrada general estándar: Los precios de la venta inicial a través del portal oficial de entradas del LASK suelen oscilar aproximadamente entre 35 € y 90 €, según la categoría, el bloque y la zona concreta elegida dentro del Raiffeisen Arena.
  • Preventa para socios y abonados: Las localidades prioritarias para socios del club suelen ofrecer precios iniciales más bajos, aunque la disponibilidad para los partidos destacados de la Champions League es muy limitada.
  • Paquetes VIP y de hospitalidad: Las localidades prémium del club con servicios de hospitalidad en el estadio cuestan entre 150 € y más de 350 €.

2. Plataformas de reventa

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

  • Grada superior y zonas de esquina: Las localidades con visibilidad estándar parten de unos 135 € a 160 €.
  • Laterales y zonas inferiores de la grada: Las entradas más cercanas al centro del campo o situadas en zonas con mejores vistas suelen costar entre 200 € y 350 €.
  • Bloques prémium y de alta demanda: Los asientos en ubicaciones excepcionales, los bloques con escasas localidades o las entradas de última hora con mucha demanda pueden superar los 450 € y llegar a 500 € o más.

LASK contra Slovan Bratislava en la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del LASK y el Slovan Bratislava

El LASK ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. En su encuentro más reciente empató 3-3 con el Hartberg en la Bundesliga austriaca, después de perder 2-1 ante el Sturm Graz y 1-0 frente al AEK Athens en la Champions League. Su mejor resultado en esta racha fue una victoria por 6-1 ante el Deutschlandsberger SC en la copa. Los resultados muestran a un equipo capaz de marcar muchos goles en la copa nacional, pero que tiene dificultades para dejar su portería a cero y mantener la regularidad a un nivel más alto.

El Slovan Bratislava ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, ha empatado uno y ha perdido dos. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Komarno en la máxima categoría eslovaca, y también venció 3-1 al Nitra en la FA Cup. La derrota por 6-1 ante el Paris Saint-Germain en la Champions League y la caída por 2-0 frente al DAC 1904 Dunajska Streda fueron los peores resultados de esta racha, aunque el empate 3-3 con el Zilina demuestra que puede protagonizar partidos abiertos y con muchos goles. En esos cinco encuentros, el Slovan ha marcado nueve goles y ha encajado catorce.

LAS

LAS - Formulario

FVI
W2-1
RAP
L0-2
LIV
L3-6
LUS
W0-4
SCP
W2-3
Gol marcado (encajado)
12/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
SBR

SBR - Formulario

KOM
W1-2
SKA
D1-1
VFB
L0-3
TRN
W0-3
ROM
L4-0
Gol marcado (encajado)
6/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

LASK contra Slovan Bratislava: enfrentamientos recientes

No hay datos disponibles de enfrentamientos anteriores entre el LASK y el Slovan Bratislava. Este partido podría ser su primer duelo oficial.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
W
W
W
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
9
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
11
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
12
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
320174+36
L
W
W
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
14
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
3120105+55
D
D
W
15
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
L
W
D
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
Inter MilánInter MilánINT
310256-13
W
L
L
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
L
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
W
L
L
24
LASKLASKLAS
310269-33
W
L
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
L
W
L
27
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
29
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
35
LilleLilleLIL
3003410-60
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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