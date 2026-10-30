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UEFA Nations League B
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Fadil Vokrri Stadium
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Cómo conseguir entradas para el Kosovo-Israel: precios para la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA, información del partido, venta de última hora y más

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UEFA Nations League A
Kosovo
Israel

Kosovo se enfrenta a Israel en la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA. Así puedes conseguir tus entradas.

La UEFA Nations League trae otro emocionante duelo internacional: Kosovo se prepara para recibir a Israel en el estadio Fadil Vokrri de Pristina. Ambos equipos llegan a este encuentro del grupo B3 necesitados de puntos para mejorar su posición y luchar por el ascenso de categoría.

GOAL te ofrece toda la información esencial sobre el partido, la disponibilidad de entradas y cómo conseguirlas.

¿A qué hora empieza el Kosovo-Israel de la UEFA Nations League B?

Kosovo se enfrenta a Israel en el estadio Fadil Vokrri de Pristina, en un partido del grupo 3 de la UEFA Nations League B cuyo inicio está previsto para la hora indicada más arriba.

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UEFA Nations League B - Jornada 5
Fadil Vokrri Stadium

¿Dónde comprar entradas para el Kosovo-Israel?

Las entradas oficiales se distribuyen a través del portal de la selección anfitriona, gestionado por la Federación de Fútbol de Kosovo, que se encarga de la venta general de entradas para los partidos en casa en Pristina. Los aficionados deben estar atentos a los anuncios oficiales sobre su puesta a la venta y registrarse con antelación para conseguir entradas generales.

Si se agotan las entradas de la venta oficial o no quedan localidades estándar disponibles en la web oficial, plataformas de reventa como Ticombo son una alternativa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Kosovo-Israel?

Las entradas estándar para este partido en el portal oficial cuestan a partir de unos 15 a 20 €, según la zona y la categoría del asiento en el estadio Fadil Vokrri.

En plataformas de reventa como Ticombo, los precios de las entradas parten de unos 102 € cuando se agotan las localidades estándar en los puntos de venta oficiales.

Kosovo-Israel de la UEFA Nations League B: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Kosovo e Israel

Kosovo suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. En su encuentro más reciente ganó 3-0 a Andorra en un amistoso disputado en junio de 2026, y su mejor resultado de esa serie fue el triunfo por 4-3 ante Eslovaquia en la fase de clasificación para el Mundial, en marzo. Ha encajado goles en cuatro de esos cinco partidos y solo dejó su portería a cero contra Andorra.

Israel suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El equipo de Ben Shimon venció 1-0 a Albania en un amistoso de junio y goleó 4-1 a Moldavia en la fase de clasificación para el Mundial en noviembre de 2025. No ha perdido en sus últimos tres encuentros, aunque dos de ellos terminaron en empate ante Georgia y Lituania.

KOS

KOS - Formulario

AND
W3-0
IRL
W1-0
AUT
L3-1
ISR
D0-0
AUT
D1-1
Gol marcado (encajado)
6/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ISR

ISR - Formulario

ALB
W0-1
AUT
L3-1
IRL
L0-3
KOS
D0-0
IRL
D1-1
Gol marcado (encajado)
3/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Kosovo-Israel: Enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar en noviembre de 2023, cuando Kosovo ganó 1-0 en casa en la fase de clasificación para la Eurocopa. Antes, los dos equipos habían empatado 1-1 en Israel en marzo de 2023, en la misma competición. En los dos enfrentamientos registrados, Kosovo lleva ventaja con una victoria por ninguna de Israel, y entre ambos partidos se han marcado solo tres goles.

Cara a cara

KosovoEmpateIsrael
1
2
0
UEFA Nations League B
Israel badge
Israel
ISR
0
Kosovo badge
Kosovo
KOS
0
F
European Championship Qualification
Kosovo badge
Kosovo
KOS
1
Israel badge
Israel
ISR
0
F
European Championship Qualification
Israel badge
Israel
ISR
1
Kosovo badge
Kosovo
KOS
1
F
2Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles0/3
Ambos equipos marcaron1/3

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