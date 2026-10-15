La Liga de Naciones de la UEFA depara otro emocionante duelo internacional: Kosovo se prepara para recibir a Israel en el estadio Fadil Vokrri de Pristina. Ambas selecciones afrontan este encuentro del grupo B3 con la necesidad de sumar puntos cruciales para mejorar su posición en la clasificación y luchar por el ascenso en la competición.

GOAL te ofrece toda la información esencial sobre el partido, la disponibilidad de entradas y cómo conseguir tu asiento.

¿A qué hora empieza el Kosovo-Israel de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA?

Kosovo se enfrenta a Israel en el estadio Fadil Vokrri de Pristina. El inicio de este partido del grupo 3 de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA está previsto para la hora indicada más arriba.

UEFA Nations League B - Jornada 5 14 nov 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

¿Dónde comprar entradas para el Kosovo-Israel?

Las entradas oficiales se distribuyen a través del portal de la selección anfitriona, gestionado por la Federación de Fútbol de Kosovo, que se encarga de la venta general inicial para los partidos disputados en Pristina. Los aficionados deben estar atentos a los anuncios oficiales sobre la puesta a la venta e inscribirse con antelación para conseguir entradas generales estándar.

Si se agotan las entradas de la venta inicial o no quedan localidades estándar en la web oficial, plataformas de reventa como Ticombo son una alternativa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Kosovo-Israel?

Las entradas estándar para este partido en el portal oficial cuestan desde aproximadamente 15 a 20 € en las zonas de acceso general del estadio Fadil Vokrri, según la ubicación y la categoría elegidas.

En plataformas de reventa como Ticombo, los precios de entrada parten de unos 102 € cuando se agotan las localidades estándar en los canales de venta oficiales.

Kosovo-Israel de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA: Todo lo que debes saber

Estado de forma de Kosovo e Israel

Kosovo ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una victoria por 3-0 ante Andorra en un amistoso disputado en junio de 2026, mientras que su mejor resultado en esa racha fue el triunfo por 4-3 frente a Eslovaquia en la fase de clasificación para el Mundial, en marzo. Ha encajado goles en cuatro de esos cinco encuentros y solo mantuvo la portería a cero ante Andorra.

Israel ha logrado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El equipo de Ben Shimon venció por 1-0 a Albania en un amistoso de junio y goleó por 4-1 a Moldavia en la fase de clasificación para el Mundial en noviembre de 2025. No ha perdido en sus últimos tres encuentros, aunque dos de esos resultados fueron empates ante Georgia y Lituania.

Kosovo-Israel: Enfrentamientos directos recientes

El duelo más reciente entre ambas selecciones se disputó en noviembre de 2023, cuando Kosovo ganó 1-0 en casa en la fase de clasificación para la Eurocopa. Antes, los dos equipos habían empatado 1-1 en Israel en marzo de 2023, en la misma competición. En los dos enfrentamientos registrados, Kosovo lleva ventaja con una victoria frente a ninguna de Israel, y estos partidos han dejado solo tres goles en total.



