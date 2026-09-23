Cómo conseguir entradas para el Irlanda vs Kosovo: precios de la UEFA Nations League B, información del partido, ventas de última hora y más

La UEFA Nations League continúa con un intenso compromiso internacional, ya que la República de Irlanda se prepara para recibir a Kosovo en el emblemático Aviva Stadium de Dublín. Ambos equipos pelean por sumar el máximo de puntos para reforzar su posición en el grupo en busca del ascenso en el torneo.

GOAL ofrece toda la información esencial del partido, las categorías de entradas, los rangos de precios y una guía directa para asegurar tu asiento.

¿Cuándo es el saque inicial del Irlanda vs Kosovo de la UEFA Nations League B?

El Irlanda vs Kosovo se disputa en el Aviva Stadium de Dublín, y los detalles oficiales sobre la hora de inicio se confirmarán más cerca de la fecha.

UEFA Nations League B - Jornada 6 17 nov 2026 - 14:45 Aviva Stadium

¿Dónde comprar entradas para el Irlanda vs Kosovo?

Las entradas oficiales primarias se distribuyen directamente a través de Ticketmaster Ireland, que actúa como socio oficial de venta de entradas de la Football Association of Ireland para los partidos en casa en el Aviva Stadium. Los aficionados deben consultar pronto la plataforma oficial para asegurarse entradas estándar de admisión general cuando se abra la asignación al público.

Si la asignación primaria se agota por completo o determinados sectores de asientos dejan de estar disponibles en la web oficial, plataformas del mercado secundario como Ticombo son la opción a seguir si los anuncios del sitio oficial están agotados.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Irlanda vs Kosovo?

Las entradas estándar para un solo partido en el portal oficial de venta comienzan aproximadamente entre 35 € y 50 € para las zonas de admisión general del Aviva Stadium, en función de la categoría seleccionada.

En el mercado secundario, como Ticombo, los precios de salida arrancan en torno a 115 € en las plataformas secundarias cuando las asignaciones estándar se agotan en los canales primarios de venta.

Irlanda vs Kosovo, UEFA Nations League B: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Irlanda y Kosovo

Irlanda ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos, con nueve goles a favor y cuatro en contra. Su encuentro más reciente fue un empate 1-1 con Canadá en junio, después de enlazar victorias consecutivas ante Qatar y Granada. El triunfo por 5-0 sobre Granada es su resultado más contundente en esa racha, mientras que la derrota por 2-2 ante Chequia en la fase de clasificación para el Mundial representa su única derrota.

Kosovo ha ganado dos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco encuentros, con nueve goles a favor y cinco en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-0 sobre Andorra en junio. El triunfo a domicilio por 3-4 ante Eslovaquia en la fase de clasificación para el Mundial pone de relieve su capacidad para marcar con facilidad, aunque las derrotas consecutivas ante Chequia y Turquía muestran que puede ser vulnerable.

Irlanda vs Kosovo: historial reciente de enfrentamientos directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos previos entre Irlanda y Kosovo. Este partido ofrecerá el primer duelo registrado entre ambas selecciones en este conjunto de datos.



