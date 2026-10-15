La Liga de Naciones de la UEFA ofrece un atractivo duelo internacional: Irlanda del Norte se enfrenta a Ucrania en Windsor Park, en Belfast. Ambas selecciones llegan a este importante partido con el objetivo de sumar puntos cruciales en su grupo.

GOAL ofrece todos los detalles sobre el partido, los precios de las entradas y los pasos para reservar asiento.

¿Cuándo es el Irlanda del Norte contra Ucrania de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Irlanda del Norte contra Ucrania se disputará en Windsor Park, en Belfast, el 28 de septiembre de 2026.

UEFA Nations League B - Jornada 5 14 nov 2026 - 14:45 Windsor Park

¿Dónde comprar entradas para el Irlanda del Norte contra Ucrania?

Las entradas oficiales se distribuyen a través del portal de venta de la Asociación Irlandesa de Fútbol, que gestiona la venta habitual para los partidos internacionales en casa disputados en Windsor Park. Los aficionados deberían registrarse con antelación en la plataforma oficial para conseguir entradas estándar de acceso general.

Si se agotan las entradas de la venta oficial o dejan de estar disponibles los asientos estándar en la web oficial, plataformas de reventa como Ticombo son una opción para encontrar entradas.





¿Cuánto cuestan las entradas para el Irlanda del Norte contra Ucrania?

Las entradas estándar para este partido en el portal oficial cuestan aproximadamente entre 35 y 45 € en las zonas de acceso general de Windsor Park.

En plataformas de reventa como Ticombo, los precios de entrada parten de unos 345 € cuando se agotan las entradas estándar en los canales de venta oficiales.

Irlanda del Norte contra Ucrania en la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Irlanda del Norte y Ucrania

Irlanda del Norte ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos, con cuatro goles a favor y siete en contra. Su encuentro más reciente fue una derrota por 3-1 ante Francia en junio de 2026. Entre sus resultados anteriores figuran un empate 1-1 con Gales y una victoria por 1-0 frente a Guinea. También perdió por 2-0 ante Italia en la fase de clasificación para el Mundial. La nota positiva de esa racha fue el triunfo por 1-0 sobre Luxemburgo en noviembre de 2025.

Ucrania ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido los otros dos, con cinco goles a favor y cuatro en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 ante Polonia en mayo de 2026. En ese periodo también venció por 1-0 a Albania y por 2-0 a Islandia. Las derrotas ante Suecia y Francia, esta última por 4-0 en la fase de clasificación para el Mundial, fueron los peores resultados de esos cinco encuentros.

Irlanda del Norte contra Ucrania: Enfrentamientos recientes

Ambas selecciones se han enfrentado cuatro veces según los registros disponibles, con una victoria para Ucrania, otra para Irlanda del Norte y dos empates. El duelo más reciente fue un amistoso disputado en junio de 2021, que Ucrania ganó por 1-0. Han sido enfrentamientos igualados y con pocos goles: en tres de los cuatro partidos se marcó, como máximo, un gol en total. El resultado más destacado de Irlanda del Norte fue su victoria por 2-0 ante Ucrania en la Eurocopa 2016.



