El Ipswich Town recibe al Newcastle United el sábado 12 de diciembre de 2026 en Portman Road, en Ipswich.

En sus enfrentamientos más recientes en la máxima categoría, durante la temporada 2024-25 de la Premier League, el Newcastle dominó por completo los duelos directos. Aquella temporada logró una contundente victoria por 4-0 en Portman Road en diciembre de 2024 y después ganó cómodamente por 3-0 en St James' Park en abril de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Ipswich Town-Newcastle United, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Ipswich Town-Newcastle United de la Premier League?

El Ipswich Town-Newcastle United se disputa en Portman Road, en Ipswich, el sábado 12 de diciembre de 2026.

¿Cómo comprar entradas para el Ipswich Town-Newcastle United de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo Ipswich Town-Newcastle United de la Premier League, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Web oficial y portal de entradas del Ipswich Town: Las entradas para los partidos en casa se distribuyen principalmente a través de la plataforma oficial del Ipswich Town. Por lo general, los socios y abonados tienen prioridad antes de que las localidades restantes salgan a la venta general, si quedan disponibles.

Las entradas para los partidos en casa se distribuyen principalmente a través de la plataforma oficial del Ipswich Town. Por lo general, los socios y abonados tienen prioridad antes de que las localidades restantes salgan a la venta general, si quedan disponibles. Zona visitante oficial del Newcastle United: Las entradas para la zona visitante de Portman Road se asignan y venden directamente a través del portal oficial del Newcastle United. Normalmente tienen prioridad los abonados para partidos fuera de casa y los socios de categorías superiores, según sus puntos de fidelidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las opciones oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo pueden encontrarse entradas normales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan las localidades de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Ipswich Town-Newcastle United de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo Ipswich Town-Newcastle United de la Premier League:

1. Canales oficiales de los clubes

Localidades normales para adultos: Entre 34 £ y 38 £ en el graderío inferior, y entre 43 £ y 48 £ en el graderío superior o en zonas centrales.

Entre en el graderío inferior, y entre en el graderío superior o en zonas centrales. Entradas con descuento (mayores de 65 años y menores de 23): Suelen costar entre 24 £ y 34 £ , según la categoría del partido y la ubicación en el estadio.

Suelen costar entre , según la categoría del partido y la ubicación en el estadio. Menores de 19 años y niños: Suelen costar entre 12 £ y 20 £ .

Suelen costar entre . Zona visitante oficial (aficionados del Newcastle): El precio máximo en todo el país es de 30 £ por entrada de adulto.

El precio máximo en todo el país es de por entrada de adulto. Hospitalidad oficial para el partido: Precios desde 110 £ hasta 270 £ o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en los canales oficiales de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Entradas normales: Desde unos 79 £.

Desde unos Precios medios de los anuncios: Entre 120 £ y 260 £ .

Entre . Paquetes VIP y de hospitalidad en reventa: Por lo general, desde 325 £ hasta 430 £ o más.

Ipswich Town-Newcastle United de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Ipswich Town y el Newcastle United

El Ipswich suma una victoria y dos empates, y ha sufrido dos derrotas en sus últimos cinco partidos de la Premier League. Su resultado más reciente fue una derrota en casa por 1-2 ante el Bournemouth. En esa racha también empató frente al Hull City y el Nottingham Forest. Antes, el Ipswich ganó al Fulham por 2-1, pero perdió por 3-2 ante el Manchester City. En esos cinco encuentros, ha marcado nueve goles y ha encajado ocho.

El Newcastle ha logrado una victoria y un empate, y ha sufrido tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó en empate 1-1 ante el Fulham, después de perder frente al Everton tanto en la Premier League como en la Carabao Cup. Su única victoria en esa racha fue un 2-0 a domicilio ante el Crystal Palace. En esos cinco partidos, el Newcastle ha marcado cinco goles y ha encajado cuatro.

Ipswich Town-Newcastle United: resultados de los últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en abril de 2025, cuando el Newcastle venció al Ipswich por 3-0 en St James' Park en la Premier League. Antes, el Ipswich recibió al Newcastle en diciembre de 2024 y sufrió una abultada derrota por 0-4 en Portman Road. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, que también incluyen tres partidos del Championship, el Newcastle presenta el mejor balance global, con tres victorias frente a una del Ipswich y un empate.