El Ipswich Town recibe al AFC Bournemouth el domingo 8 de noviembre de 2026 en Portman Road, en Ipswich.

Sus enfrentamientos más recientes en la máxima categoría se disputaron durante la temporada 2024-25 de la Premier League y ambos terminaron con un ajustado 2-1. El AFC Bournemouth logró una victoria por 2-1 en Portman Road en diciembre de 2024, antes de que el Ipswich Town le devolviera el resultado con un triunfo a domicilio por 2-1 en el Vitality Stadium en abril de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Ipswich Town contra el AFC Bournemouth, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Ipswich Town contra el AFC Bournemouth de la Premier League?

El Ipswich Town contra el AFC Bournemouth se juega en Portman Road, en Ipswich, el domingo 8 de noviembre de 2026.

Premier League - Jornada 10 8 nov 2026 - 09:00 Portman Road

¿Cómo comprar entradas para el Ipswich Town contra el AFC Bournemouth de la Premier League?

Estas son las principales opciones para comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Ipswich Town y el AFC Bournemouth:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: La vía más segura y oficial es comprarlas directamente al Ipswich Town FC. Las entradas suelen distribuirse mediante sorteos entre socios, periodos de venta para socios y la taquilla oficial o el portal web del club.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Ipswich Town contra el AFC Bournemouth de la Premier League?

Este es el desglose de los precios de las entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Ipswich Town y el AFC Bournemouth en Portman Road, tanto en los canales oficiales del club como en el mercado de reventa:

1. Canales oficiales del club

Entradas estándar para adultos a precio oficial: Suelen partir de aproximadamente 28 a 33 £ para localidades generales estándar de adulto, según la categoría asignada al partido, aunque las localidades de categoría superior o con vistas centrales cuestan más.

Suelen partir de aproximadamente para localidades generales estándar de adulto, según la categoría asignada al partido, aunque las localidades de categoría superior o con vistas centrales cuestan más. Paquetes de hospitalidad: Las experiencias VIP y de hospitalidad el día del partido reservadas directamente a través del portal de hospitalidad del club ofrecen asientos de categoría superior, acceso a salas y comida, con precios a partir de 150 a más de 300 £ por persona.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa del club, las plataformas de reventa como StubHub publican entradas con precios que dependen de la demanda:

Grada inferior y localidades básicas: Las entradas generales anunciadas suelen partir de unos 100 a 110 £ en función de la oferta.

Las entradas generales anunciadas suelen partir de unos en función de la oferta. Laterales y localidades de categoría superior: Las localidades con mejores vistas en los sectores inferiores y superiores de los laterales cuestan entre 180 y más de 350 £ .

Las localidades con mejores vistas en los sectores inferiores y superiores de los laterales cuestan entre . Reventa de paquetes VIP y de hospitalidad de última hora: Los paquetes VIP o de gran demanda anunciados pueden superar las 500 a más de 1.000 £ a medida que se acerca el partido.

Ipswich Town contra AFC Bournemouth en la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Ipswich Town y el AFC Bournemouth

El Ipswich llega a este partido en un mal momento: solo ha ganado uno de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, con un balance de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas. Su único triunfo fue ante el Crystal Palace, al que venció por 2-3 a domicilio en la Premier League. Desde entonces ha perdido contra el Liverpool, el Arsenal en la Carabao Cup y el Everton, y ha encajado goles con facilidad. En esos cinco partidos, el Ipswich ha marcado ocho goles y ha recibido diez, por lo que su rendimiento defensivo es motivo de clara preocupación.

El Bournemouth presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-1 ante el Liverpool en la Premier League, pero antes empató 2-2 en casa del Brentford y ganó 1-2 a domicilio a la Real Sociedad en la Europa League. En esa racha también figura una victoria por 4-0 sobre el Lincoln City en la Carabao Cup. El Bournemouth ha marcado diez goles y ha encajado siete en esos cinco partidos, lo que refleja una producción ofensiva mayor de la que podría sugerir su posición en la liga.

Ipswich Town contra AFC Bournemouth: Enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó en la Premier League el 2 de abril de 2025, cuando el AFC Bournemouth recibió al Ipswich Town y perdió 1-2. Antes, el Ipswich había recibido al Bournemouth en diciembre de 2024 y también perdió 1-2, lo que significa que el Bournemouth ha ganado los dos enfrentamientos recientes de Premier League entre los clubes. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, que también incluyen tres partidos de Championship, el Bournemouth lleva ventaja con dos victorias frente a un empate y dos empates repartidos en los partidos restantes.