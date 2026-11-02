El Ipswich Town recibe al AFC Bournemouth el domingo 8 de noviembre de 2026 en Portman Road, en Ipswich.

Sus enfrentamientos más recientes en la máxima categoría se disputaron durante la Premier League 2024-25 y ambos terminaron con un ajustado 2-1. El AFC Bournemouth logró una victoria por 2-1 en Portman Road en diciembre de 2024, antes de que el Ipswich Town le devolviera el golpe con un triunfo a domicilio por 1-2 en el Vitality Stadium en abril de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Ipswich Town contra el AFC Bournemouth, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Ipswich Town contra el AFC Bournemouth de la Premier League?

El Ipswich Town contra el AFC Bournemouth se disputa en Portman Road, en Ipswich, el domingo 8 de noviembre de 2026.

Premier League - Jornada 10 8 nov 2026 - 09:00 Portman Road

¿Cómo comprar entradas para el Ipswich Town contra el AFC Bournemouth de la Premier League?

Estas son las principales opciones disponibles para comprar entradas para el próximo partido de Premier League entre el Ipswich Town y el AFC Bournemouth:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: La vía oficial y más segura es acudir directamente al Ipswich Town FC. Las entradas suelen distribuirse mediante sorteos entre socios, periodos de venta para socios y la taquilla oficial del club o su portal en línea.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Premier League cuando se agotan las localidades de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Ipswich Town contra el AFC Bournemouth de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de Premier League entre el Ipswich Town y el AFC Bournemouth en Portman Road, diferenciados entre los canales oficiales del club y el mercado de reventa:

1. Canales oficiales del club

Entradas estándar para adultos a precio oficial: Suelen partir de aproximadamente 28 £ a 33 £ para localidades estándar de acceso general para adultos, según la categoría asignada al partido, aunque las localidades de categoría superior o con vistas centrales cuestan más.

Suelen partir de aproximadamente para localidades estándar de acceso general para adultos, según la categoría asignada al partido, aunque las localidades de categoría superior o con vistas centrales cuestan más. Paquetes de hospitalidad: Las experiencias VIP y de hospitalidad para el día del partido, reservadas directamente a través del portal de hospitalidad del club, ofrecen localidades de categoría superior, acceso a salones y servicio de restauración, con precios a partir de 150 £ a más de 300 £ por persona.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales de venta del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Grada inferior y localidades básicas: Las entradas de acceso general suelen partir de unos 100 £ a 110 £ en función de la oferta.

Las entradas de acceso general suelen partir de unos en función de la oferta. Localidades en las bandas y de categoría superior: Las localidades con mejores vistas en las gradas inferiores y superiores de las bandas cuestan entre 180 £ y más de 350 £ .

Las localidades con mejores vistas en las gradas inferiores y superiores de las bandas cuestan entre . Reventa de paquetes VIP y de hospitalidad de última hora: Los paquetes con mucha demanda o VIP anunciados pueden superar las 500 £ y llegar a más de 1.000 £ a medida que se acerca el día del partido.

Ipswich Town contra AFC Bournemouth en la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Ipswich Town y el AFC Bournemouth

El Ipswich llega a este partido en un mal momento de forma, con una sola victoria en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones: una victoria, ningún empate y cuatro derrotas. Su único triunfo llegó ante el Crystal Palace, al que ganó 2-3 a domicilio en la Premier League. Desde entonces ha perdido contra el Liverpool, el Arsenal en la Copa de la Liga y el Everton, y ha encajado goles con facilidad durante ese periodo. En esos cinco partidos, el Ipswich ha marcado ocho goles y ha recibido diez, por lo que su balance defensivo es un claro motivo de preocupación.

El Bournemouth presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-1 ante el Liverpool en la Premier League, pero antes empató 2-2 en el campo del Brentford y ganó 1-2 a domicilio a la Real Sociedad en la Europa League. Esa serie también incluye una victoria por 4-0 sobre el Lincoln City en la Copa de la Liga. El Bournemouth ha marcado diez goles y ha encajado siete en esos cinco partidos, una producción ofensiva mayor de lo que podría sugerir su posición en la liga.

Ipswich Town contra AFC Bournemouth: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en la Premier League el 2 de abril de 2025, cuando el AFC Bournemouth recibió al Ipswich Town y perdió 1-2. Antes, el Ipswich había recibido al Bournemouth en diciembre de 2024 y también perdió 1-2, lo que significa que el Bournemouth ha ganado los dos enfrentamientos recientes de Premier League entre ambos clubes. En los últimos cinco duelos registrados, que también incluyen tres partidos de la Championship, el Bournemouth lleva ventaja con dos victorias frente a un empate y otros dos empates en los encuentros restantes.