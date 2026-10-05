El Inter tiene previsto jugar contra el Shakhtar Donetsk el miércoles 21 de octubre de 2026 en el Giuseppe Meazza de Milán.

Históricamente, el Inter de Milán parte con ventaja en competición europea, ya que mantiene un balance invicto frente al Shakhtar Donetsk en sus siete enfrentamientos oficiales previos. Sus cruces más recientes en la Liga de Campeones de la UEFA se produjeron durante la fase de grupos de 2021-22, cuando el Inter logró una victoria por 2-0 en casa tras empatar 0-0 en el partido a domicilio.

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¿Cuándo es el saque inicial del Inter vs. Shakhtar Donetsk de la Champions League?

El Inter vs. Shakhtar Donetsk comienza en el Giuseppe Meazza de Milán el miércoles 21 de octubre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

¿Cómo comprar entradas para el Inter vs. Shakhtar Donetsk de la Champions League?

Existen varias vías principales para conseguir entradas para el partido de la Inter vs. Shakhtar Donetsk de la Liga de Campeones de la UEFA en el estadio San Siro:

1. Canales oficiales de venta de entradas de los clubes

Sitio web oficial del Inter: Los abonados (poseedores de la tarjeta Siamo Noi ) y los miembros registrados del Inter Club tienen acceso prioritario a precios reducidos. Se abre al público tras la venta para socios, sujeto a disponibilidad.

Portal oficial del Shakhtar Donetsk: Los aficionados que apoyen al Shakhtar Donetsk deben consultar los canales oficiales de distribución del club para la asignación de la zona visitante en el Terzo Anello Blu (tercer anfiteatro azul).

¿Cómo comprar entradas para el Inter vs. Shakhtar Donetsk de la Champions League?

Existen varias opciones principales para comprar entradas para el partido Inter vs. Shakhtar Donetsk de la Liga de Campeones de la UEFA en el estadio San Siro; el coste de las entradas varía en función de si las compras a precio oficial directamente a los clubes o a través de plataformas de reventa:

1. Venta oficial de entradas del Inter de Milán

Entradas básicas: Asientos estándar desde unos 35 € - 50 € en los anillos superiores (Terzo Anello) hasta 120 € - 250 € para asientos en la grada principal baja (Primo Anello).

Entradas Plus: Ofrecen flexibilidad adicional, como una opción gratuita de cambio de nombre/titular.

VIP y hospitality: Asientos prémium con acceso a sala y catering, generalmente con precios de entre 300 € - 650 €+ por persona.

2. Asignación oficial para aficionados visitantes

Los límites estándar de entradas visitantes de la Liga de Campeones de la UEFA suelen situarlas en torno a 30 € - 45 € .

3. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan, plataformas secundarias de entradas como StubHub ofrecen precios en los siguientes rangos según la demanda y la ubicación del asiento:

Tercer anillo (Terzo Anello): Aproximadamente 60 € - 110 €

Segundo anillo (Secondo Anello): Aproximadamente 110 € - 220 €

Primer anillo (Primo Anello): Aproximadamente 200 € - 450 €+

Inter vs. Shakhtar Donetsk de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Inter vs. Shakhtar Donetsk

El Inter ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 con la Roma en la Serie A, después de remontar dos goles para igualar el marcador. Antes de eso, venció al Udinese por 5-3 y superó al Nápoles por 3-2 tras ir perdiendo 2-0. Su única derrota en esta racha fue una caída por 2-1 ante el Real Madrid en la Champions League. En esos cinco encuentros, el Inter ha marcado 11 goles y ha encajado seis.

El Shakhtar ha ganado dos, empatado uno y perdido uno de sus últimos cuatro partidos registrados, con un resultado adicional disponible. Su encuentro más reciente fue una victoria por 2-0 sobre el Chornomorets Odesa en la Premier League ucraniana. Empató 1-1 con el PSV Eindhoven en la Champions League y sufrió una derrota en casa por 0-2 ante el Polissya Zhytomyr en liga. El Shakhtar ha demostrado que puede sacar resultados en Europa, pero su forma doméstica ha sido irregular.

Inter vs. Shakhtar Donetsk: historial reciente entre ambos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes se produjo en la fase de grupos de la Champions League el 24 de noviembre de 2021, cuando el Inter ganó 2-0 en el Giuseppe Meazza. En los últimos cinco partidos entre ambos, el Inter ha ganado dos y el Shakhtar no ha ganado ninguno, con tres empates. El resultado más contundente del conjunto de datos fue una victoria del Inter por 5-0 en la Europa League en agosto de 2020.