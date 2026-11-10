El Inter recibe al Genoa el martes 1 de diciembre de 2026 en el estadio Giuseppe Meazza de Milán.

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en la Serie A el 28 de febrero de 2026, cuando el Inter logró una cómoda victoria por 2-0 en casa. Sus duelos anteriores han sido a menudo igualados, como el disputado empate 2-2 de la última vez que se enfrentaron en el campo del Genoa, en agosto de 2024.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Inter contra el Genoa, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Inter contra el Genoa de la Copa Italia?

El Inter contra el Genoa comienza el martes 1 de diciembre de 2026 en el estadio Giuseppe Meazza de Milán.

Copa Italia - 1/8 1 dic 2026 - 15:00

¿Cómo comprar entradas para el Inter contra el Genoa de la Copa Italia?

Para comprar entradas para el partido de Copa Italia entre el Inter y el Genoa en San Siro, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: La opción principal y más segura es el portal oficial de entradas del Inter, gestionado a través de Vivaticket. Allí puedes comprar entradas generales, elegir entre las categorías Base o Plus, o reservar paquetes de hospitalidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Copa Italia cuando se agotan las disponibles en los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Inter contra el Genoa de la Copa Italia?

Estos son los precios de las entradas para el partido de Copa Italia entre el Inter y el Genoa:

1. Canales oficiales del club

Curvas (graderíos detrás de las porterías / tercer anillo): Suelen partir de unos 15 € a 20 € .

Suelen partir de unos . Primer y segundo anillo (asientos laterales): Generalmente cuestan entre 30 € y 60 € .

Generalmente cuestan entre . Paquetes de hospitalidad: Parten de unos 299 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Anillo superior / entrada general: Desde 32 € .

Desde . Categoría 1 / asientos centrales: Generalmente cuestan entre 36 € y 65 € .

Generalmente cuestan entre . Reventa prémium y categorías Silver: Cuestan desde 45 € hasta más de 100 €.

Inter contra Genoa en la Copa Italia: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Inter y el Genoa

El Inter ha sumado cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 3-1 ante el AC Milan en el derbi de la Serie A. Antes había vencido al Venezia por 2-0 y a la Fiorentina por 2-1 en la liga, además de imponerse por la mínima al Shakhtar Donetsk (1-0) en la Champions League. En esos cinco partidos, el Inter marcó ocho goles y encajó siete, una cifra que refleja cierta fragilidad defensiva.

El Genoa atraviesa un buen momento, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo a domicilio por 2-1 ante el Lecce en la Serie A el 1 de noviembre. El equipo de De Rossi también ganó a la Juventus por 2-0 y al Venezia por 1-0 en dos jornadas ligueras consecutivas, y antes había derrotado a la Fiorentina por 2-1. Su única derrota en esta racha fue un 2-0 ante la Roma. El Genoa ha marcado nueve goles y ha encajado cuatro en cinco partidos, reflejo de la confianza del equipo en ataque.

Inter contra Genoa: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue en la Serie A el 28 de febrero de 2026, cuando el Inter ganó 2-0 en casa. En sus últimos cinco duelos directos en la Serie A, el Inter ha logrado tres victorias, por un empate y un triunfo del Genoa. El Inter ha marcado ocho goles en esos cinco partidos y el Genoa, seis. Entre ellos figura un empate 2-2 en el campo del Genoa en agosto de 2024.