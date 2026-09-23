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Inglaterra se enfrenta a España en la Liga de Naciones A de la UEFA. Así puedes conseguir tus entradas

¿Cuándo es el saque inicial del Inglaterra vs España de la UEFA Nations League A?

El Inglaterra vs España comenzará a las 19:45, hora local, del sábado 26 de septiembre de 2026, en el estadio de Wembley de Londres.

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UEFA Nations League A - Jornada 1
Wembley

Inglaterra vs España en la UEFA Nations League A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Inglaterra vs España

Inglaterra llega a este partido con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros, todos disputados en el Mundial. Su actuación más reciente fue un triunfo por 6-4 sobre Francia en los cuartos de final el 18 de julio, un resultado que subrayó su amenaza ofensiva. También venció a Noruega por 2-1 y a México por 3-2 durante el torneo, aunque una derrota por 2-1 ante Argentina en las semifinales puso fin a su Mundial. En esos cinco partidos, Inglaterra marcó 11 goles y encajó ocho.

El estado de forma reciente de España es excepcional. El equipo de De la Fuente ganó sus cinco partidos del Mundial, con siete goles a favor y solo dos en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 sobre Argentina en la final el 19 de julio, y también derrotó a Francia por 2-0 en las semifinales. Esa racha de cinco victorias consecutivas incluyó tres porterías a cero en esos cinco encuentros.

ING

ING - Formulario

COD
W2-1
MEX
W2-3
NOR
W1-2
ARG
L1-2
FRA
W4-6
Gol marcado (encajado)
14/10
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
ESP

ESP - Formulario

AUT
W3-0
POR
W0-1
BEL
W2-1
FRA
W0-2
ARG
W1-0
Gol marcado (encajado)
9/1
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Inglaterra vs España: historial reciente entre ambos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones terminó con una victoria de España por 2-1 en la final de la Eurocopa 2024, el 14 de julio de 2024. En los últimos cinco duelos directos, España tiene ventaja con tres victorias frente a una de Inglaterra, además de un empate. La única victoria de Inglaterra en esa serie llegó en la UEFA Nations League de 2018, cuando se impuso por 3-2 en Sevilla.

Cara a cara

InglaterraEmpateEspaña
1
1
3
Campeonato de Europa
España badge
España
ESP
2
Inglaterra badge
Inglaterra
ING
1
F
UEFA Nations League A
España badge
España
ESP
2
Inglaterra badge
Inglaterra
ING
3
F
UEFA Nations League A
Inglaterra badge
Inglaterra
ING
1
España badge
España
ESP
2
F
Amistosos
Inglaterra badge
Inglaterra
ING
2
España badge
España
ESP
2
F
Amistosos
España badge
España
ESP
2
Inglaterra badge
Inglaterra
ING
0
F
7Goles marcados10
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

Clasificación de Inglaterra vs España

En el Grupo 3 de la UEFA Nations League, Inglaterra ocupa actualmente la tercera posición y España la cuarta al ponerse en marcha la competición.

Grp. 3

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CroaciaCroaciaCRO
00000000
2
ChequiaChequiaCZE
00000000
3
InglaterraInglaterraING
00000000
4
EspañaEspañaESP
00000000
Playoff del campeonato
Playoffs de descenso
Descenso

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