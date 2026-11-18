El Iberia 1999 recibe al FK Crvena Zvezda el jueves 10 de diciembre de 2026 en el estadio Mikheil Meskhi de Tiflis.

Este partido de Conference League será el primer enfrentamiento oficial entre el Iberia 1999 y el FK Crvena Zvezda. Jugar en el estadio Mikheil Meskhi de Tiflis permitirá al Iberia 1999 contar con el apoyo de la afición local y aprovechar su conocimiento de las condiciones del terreno de juego, dos factores cruciales ante un rival de la entidad del FK Crvena Zvezda.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Iberia 1999-FK Crvena Zvezda, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Iberia 1999-FK Crvena Zvezda de Conference League?

El Iberia 1999-FK Crvena Zvezda se juega el jueves 10 de diciembre de 2026 en el estadio Mikheil Meskhi de Tiflis.

Conference League - Jornada 5 10 dic 2026 - 12:45 Mikheil Meskhi Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Iberia 1999-FK Crvena Zvezda de Conference League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo partido de Conference League entre el Iberia 1999 y el FK Crvena Zvezda:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial del club: Puedes comprar entradas directamente a través de los canales oficiales de venta del club local, el Iberia 1999.

2. Plataformas de reventa

Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las entradas disponibles a través del club, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Conference League cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Iberia 1999-FK Crvena Zvezda de Conference League?

Estos son los precios de las entradas para el partido de Conference League entre el Iberia 1999 y el FK Crvena Zvezda:

1. Canales oficiales del club

Entrada estándar / general: Suelen costar entre 10 y 30 € .

Suelen costar entre . Paquetes VIP / de hospitalidad: Cuestan de 80 a más de 150 €.

2. Plataformas de reventa

Si se agotan las entradas de la venta oficial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Reventa estándar / entrada general: Los precios parten de aproximadamente 20 a 55 € .

Los precios parten de aproximadamente . Reventa prémium / VIP: Los precios van de 100 a más de 250 €.

Iberia 1999-FK Crvena Zvezda de Conference League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Iberia 1999 y del FK Crvena Zvezda

El Iberia 1999 llega a este partido con una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante el FC Gagra en la Erovnuli Liga el 9 de noviembre. En la Conference League, empató 1-1 con el Mjällby antes de perder 2-1 contra el FC Copenhague. En esos cinco partidos, el Iberia 1999 marcó cinco goles y encajó otros cinco.

El FK Crvena Zvezda llega a Tiflis con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una victoria por 1-0 a domicilio ante el Vojvodina en la Superliga de Serbia el 8 de noviembre. En la Conference League, derrotó 2-1 al Inter Club d'Escaldes y empató 2-2 con el FC Copenhague. El FK Crvena Zvezda marcó diez goles y encajó cuatro en esa racha de cinco partidos.

Iberia 1999-FK Crvena Zvezda: enfrentamientos directos recientes

No constan enfrentamientos anteriores entre el Iberia 1999 y el FK Crvena Zvezda en los datos disponibles. Este partido de Conference League será el primer duelo documentado entre ambos clubes.