El Hull City recibe al Tottenham Hotspur el lunes 14 de diciembre de 2026 en el MKM Stadium de Hull.

Su último enfrentamiento oficial tuvo lugar el 21 de mayo de 2017, cuando el Tottenham cerró aquella temporada de la Premier League con una contundente victoria a domicilio por 7-1 en el MKM Stadium. En aquel memorable último duelo de 2017, Harry Kane marcó un triplete y Dele Alli también vio puerta para sellar la goleada.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Hull City-Tottenham Hotspur, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo se juega el Hull City-Tottenham Hotspur de la Premier League?

El Hull City-Tottenham Hotspur se juega el lunes 14 de diciembre de 2026 en el MKM Stadium de Hull.

¿Cómo comprar entradas para el Hull City-Tottenham Hotspur de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Hull City y el Tottenham Hotspur, puedes consultar estas opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Web oficial del Hull City: Para los partidos en casa en el MKM Stadium, las entradas se pueden comprar directamente en el portal oficial de venta de entradas del Hull City. Por lo general, se ponen primero a disposición de los socios del club y después salen a la venta general, según la disponibilidad.

Para los partidos en casa en el MKM Stadium, las entradas se pueden comprar directamente en el portal oficial de venta de entradas del Hull City. Por lo general, se ponen primero a disposición de los socios del club y después salen a la venta general, según la disponibilidad. Web oficial del Tottenham Hotspur: Para los partidos disputados en Londres o si buscas entradas para la zona visitante, sujetas a estrictas normas de asignación y requisitos de afiliación, la opción más segura es comprarlas a través del portal oficial de venta de entradas del Tottenham Hotspur.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Hull City-Tottenham Hotspur de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Hull City y el Tottenham Hotspur:

1. Canales oficiales de los clubes

Partido del Hull City en casa (MKM Stadium): Entre 24 y 45 £ , según la categoría y la zona del asiento. Las entradas con descuento y las infantiles cuestan menos (con precios que parten de unos 8 a 16 £ ).

Entre , según la categoría y la zona del asiento. Las entradas con descuento y las infantiles cuestan menos (con precios que parten de unos ). Entradas para la zona visitante (límite de la Premier League): Tienen un precio máximo de 30 £ para adultos.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas oficiales vendidas por los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Precios iniciales de reventa: Suelen partir de unos 90 a 124 £ .

Suelen partir de unos . Precios medios del mercado y asientos prémium: Oscilan entre 193 y más de 330 £.

Hull City-Tottenham Hotspur de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Hull City y el Tottenham Hotspur

El Hull City suma una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de la Premier League, en los que ha marcado cinco goles y ha encajado otros cinco. Su encuentro más reciente terminó con una derrota en casa por 0-1 ante el Arsenal, mientras que la semana anterior empató 2-2 con el Ipswich Town. El equipo de Jakirovic ha empatado tres de sus últimos cuatro partidos de liga, y su única victoria en ese tramo llegó ante el Everton.

El Tottenham ha ganado tres, empatado uno y perdido uno de sus últimos cinco partidos de la Premier League, en los que ha marcado siete goles y ha encajado dos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-0 en casa del Leeds United, que puso fin a una racha en la que había encadenado victorias a domicilio ante el Chelsea y el Coventry City. El equipo de De Zerbi ha dejado su portería a cero en dos de sus últimos cinco encuentros.

Hull City-Tottenham Hotspur: últimos enfrentamientos directos

El último duelo entre ambos clubes se disputó en mayo de 2017, cuando el Tottenham ganó 7-1 en el MKM Stadium en la Premier League. En los cinco enfrentamientos anteriores de los que hay constancia, el Tottenham ganó tres, el Hull no ganó ninguno y dos terminaron en empate. El Tottenham marcó 13 goles en esos cinco partidos, por cinco del Hull.