El Hull City recibe al Nottingham Forest el miércoles 2 de Desember de 2026 en el MKM Stadium de Hull.

Sus enfrentamientos oficiales más recientes antes de la Premier League tuvieron lugar en la Championship de la EFL durante la temporada 2021-22 y culminaron con un disputado empate 1-1 en el MKM Stadium en mayo de 2022. En sus cinco enfrentamientos anteriores registrados en competición liguera, el balance está igualado: tanto el Hull City como el Nottingham Forest suman dos victorias y un empate.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Hull City contra el Nottingham Forest, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo comienza el Hull City contra el Nottingham Forest de la Premier League?

El Hull City contra el Nottingham Forest comienza en el MKM Stadium de Hull el miércoles 2 de Desember de 2026.

Premier League - Jornada 13 2 dic 2026 - 14:30 The MKM Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Hull City contra el Nottingham Forest de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Hull City y el Nottingham Forest, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: La forma más fiable y segura de comprar entradas a su precio oficial es acudir directamente a los portales de venta de los clubes. Para los partidos en casa del Hull City, consulta su página oficial de entradas y, para los encuentros en el City Ground, visita la plataforma oficial de venta de entradas del Nottingham Forest.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Premier League cuando se agotan las asignaciones iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Hull City contra el Nottingham Forest de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Hull City y el Nottingham Forest:

1. Canales oficiales de los clubes

Precios oficiales: Suelen oscilar entre 24 £ y 45 £ .

Suelen oscilar entre . Precios por categoría de partido: Por lo general, parten de unas 30 £, con entradas reducidas para menores y personas mayores desde 8 £ hasta 16 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Precios iniciales de reventa: Suelen partir de entre 107 £ y 153 £ para las gradas superiores o situadas detrás de las porterías, debido a la alta demanda.

Suelen partir de entre para las gradas superiores o situadas detrás de las porterías, debido a la alta demanda. Precios medios de mercado: Alcanzan 533 £ o más para las localidades de categoría superior.

Hull City contra Nottingham Forest en la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Hull City y el Nottingham Forest

El Hull City no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos de la Premier League, una racha en la que ha registrado una victoria, tres empates y una derrota. Su encuentro más reciente terminó con un empate 1-1 ante el Brentford, mientras que durante este periodo también empató 2-2 con el Everton y 2-2 con el Chelsea. El Hull City ha marcado seis goles y ha encajado siete en esos cinco partidos, lo que apunta a un equipo capaz de participar en encuentros abiertos, pero incapaz de cerrarlos.

El Nottingham Forest solo ha logrado una victoria en sus últimos cinco partidos de la Premier League: el triunfo a domicilio por 2-1 ante el Aston Villa. Desde entonces, el Forest ha empatado 1-1 en su visita al Ipswich Town en su encuentro más reciente, pero las derrotas ante el Arsenal, el Crystal Palace y el Coventry City reflejan una racha de profunda irregularidad. En esos cinco partidos, ha marcado cinco goles y ha encajado seis.

Hull City contra Nottingham Forest: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes se disputó en mayo de 2022 en la Championship y terminó 1-1 en el MKM Stadium. En los cinco enfrentamientos directos anteriores registrados, todos ellos en la Championship, el Nottingham Forest presenta el mejor balance, con dos victorias frente a las dos del Hull City y un empate. El Forest ha marcado ocho goles en esos cinco partidos, por los cinco del Hull City.