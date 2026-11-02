El Hull City recibe al Brighton & Hove Albion el domingo 22 de noviembre de 2026 en el MKM Stadium de Hull.

Sus enfrentamientos oficiales más recientes tuvieron lugar durante la temporada 2015–16 de la Championship, cuando empataron 0-0 en un disputado partido en el MKM Stadium en febrero de 2016. Antes, en ese mismo 2016, el Hull City se impuso por un ajustado 1-0 al Brighton en una eliminatoria de la FA Cup.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Hull City contra el Brighton & Hove Albion, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo comienza el Hull City contra el Brighton & Hove Albion de la Premier League?

El Hull City contra el Brighton & Hove Albion se disputa en el MKM Stadium de Hull el domingo 22 de noviembre de 2026.

Premier League - Jornada 11 22 nov 2026 - 09:00 The MKM Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Hull City contra el Brighton & Hove Albion de la Premier League?

Para comprar entradas para el partido de la Premier League entre el Hull City y el Brighton & Hove Albion, tienes varias opciones principales:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Comprar directamente a través de la web oficial del Hull City es la forma más fiable de conseguir entradas a su precio original. Los socios y los abonados suelen tener acceso prioritario durante la primera semana de venta, antes de que las localidades restantes salgan a la venta general.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Hull City contra el Brighton & Hove Albion de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Hull City y el Brighton & Hove Albion en el MKM Stadium:

1. Canales oficiales del club

Entrada general para adultos: Los precios parten de 30 £ para los asientos de las zonas estándar y suelen llegar hasta aproximadamente entre 35 £ y 45 £ , según la ubicación exacta del asiento y la categoría del partido.

Los precios parten de para los asientos de las zonas estándar y suelen llegar hasta aproximadamente , según la ubicación exacta del asiento y la categoría del partido. Entradas con descuento: Disponibles desde 16 £ para personas mayores, jóvenes adultos u otras categorías que cumplan los requisitos para obtener un descuento.

Disponibles desde para personas mayores, jóvenes adultos u otras categorías que cumplan los requisitos para obtener un descuento. Entradas infantiles (de 2 a 15 años): Las entradas para niños parten de un precio básico asequible de 8 £ en determinadas zonas familiares del estadio.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta del club, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Reventa de entradas generales: Desde el equivalente aproximado de entre 115 £ y 120 £ .

Desde el equivalente aproximado de . Reventa de entradas prémium o de hospitalidad: Los asientos de las zonas con mucha demanda o prémium pueden alcanzar precios considerablemente más altos, de 350 £ a más de 1.000 £, según lo que incluya el paquete y la ubicación de los asientos.

Hull City contra Brighton & Hove Albion en la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Hull City y el Brighton & Hove Albion

El Hull City ha registrado dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales, sin ninguna victoria en esa racha. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el Fulham en la Premier League. Durante esa serie también perdió 2-1 contra el Newcastle United y 1-0 frente al Sunderland en la Carabao Cup. Los dos empates fueron ante el Everton (2-2) y el Chelsea (2-2). El Hull marcó cinco goles y encajó seis en esos cinco partidos.

El Brighton ha ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 5-0 sobre el Crystal Palace en la Premier League. Durante esa racha también venció 4-0 al FK Kauno Zalgiris en la Conference League y 3-0 al Arsenal en la Premier League. El Brighton marcó 14 goles y encajó tres en esos cinco encuentros, y dejó su portería a cero en tres de ellos.

Hull City contra Brighton & Hove Albion: Últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente del que hay constancia entre ambos clubes se produjo en febrero de 2016, cuando el Hull City y el Brighton empataron 0-0 en la Championship en el MKM Stadium. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, el Hull suma dos victorias frente a una del Brighton, además de dos empates. La victoria más reciente del Hull en estos duelos llegó en una eliminatoria de la FA Cup disputada en casa en 2016, en la que ganó 1-0, mientras que el único triunfo del Brighton se produjo en la Championship en septiembre de 2015.