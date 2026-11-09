El Hull City recibe al Brighton & Hove Albion el domingo 22 de noviembre de 2026 en el MKM Stadium de Hull.

Sus enfrentamientos oficiales más recientes se disputaron durante la temporada 2015-16 de la Championship de la EFL. En febrero de 2016 empataron 0-0 en un disputado encuentro en el MKM Stadium. Antes, en ese mismo 2016, el Hull City se impuso por un ajustado 1-0 al Brighton en una eliminatoria de la FA Cup.

¿Cuándo empieza el Hull City contra el Brighton & Hove Albion de la Premier League?

El Hull City contra el Brighton & Hove Albion se disputa el domingo 22 de noviembre de 2026 en el MKM Stadium de Hull.

Premier League - Jornada 11 22 nov 2026 - 09:00 The MKM Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Hull City contra el Brighton & Hove Albion de la Premier League?

Para comprar entradas para el partido de Premier League entre el Hull City y el Brighton & Hove Albion, tienes varias opciones principales:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Comprar directamente a través de la web oficial del Hull City es la forma más fiable de conseguir entradas a su precio original. Los socios y abonados suelen tener acceso prioritario durante la primera semana de venta, antes de que las localidades restantes salgan a la venta general.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales del club, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan las localidades de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Hull City contra el Brighton & Hove Albion de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de Premier League entre el Hull City y el Brighton & Hove Albion en el MKM Stadium:

1. Canales oficiales del club

Adultos, entrada general: Los precios parten de 30 £ para asientos en zonas estándar y suelen llegar aproximadamente a entre 35 y 45 £ , según la grada concreta y la categoría del partido.

Los precios parten de para asientos en zonas estándar y suelen llegar aproximadamente a , según la grada concreta y la categoría del partido. Entradas con descuento: Disponibles desde 16 £ para personas mayores, adultos jóvenes u otras categorías con derecho a descuento.

Disponibles desde para personas mayores, adultos jóvenes u otras categorías con derecho a descuento. Entradas infantiles (de 2 a 15 años): Las entradas para niños parten de un precio asequible de 8 £ en determinadas zonas familiares del estadio.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas oficiales vendidas por el club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Reventa de entradas de acceso general: Desde el equivalente a unos 115 a 120 £ .

Desde el equivalente a unos . Reventa de entradas prémium o de hospitalidad: Los asientos más demandados o en sectores prémium pueden alcanzar precios considerablemente más altos, de 350 a más de 1.000 £, según lo que incluya el paquete y la ubicación de los asientos.

Hull City contra Brighton & Hove Albion en la Premier League: todo lo que debes saber

Estado de forma del Hull City y el Brighton & Hove Albion

El Hull City ha sumado dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales, sin ninguna victoria en esa racha. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el Fulham en la Premier League. En esa serie también perdió por 2-1 contra el Newcastle United y por 1-0 ante el Sunderland en la Carabao Cup. Los dos empates fueron frente al Everton (2-2) y el Chelsea (2-2). El Hull marcó cinco goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

El Brighton ha ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 5-0 sobre el Crystal Palace en la Premier League. En esa racha también venció por 4-0 al FK Kauno Zalgiris en la Conference League y por 3-0 al Arsenal en la Premier League. El Brighton ha marcado 14 goles y ha encajado tres en esos cinco encuentros, en tres de los cuales dejó su portería a cero.

Hull City contra Brighton & Hove Albion: enfrentamientos recientes

El último enfrentamiento registrado entre ambos clubes tuvo lugar en febrero de 2016, cuando el Hull City y el Brighton empataron 0-0 en la Championship en el MKM Stadium. En los últimos cinco duelos directos registrados, el Hull suma dos victorias, el Brighton una y los otros dos terminaron en empate. La victoria más reciente del Hull en estos enfrentamientos llegó en una eliminatoria de la FA Cup de 2016, que ganó por 1-0 en casa, mientras que el único triunfo del Brighton se produjo en la Championship en septiembre de 2015.