Cómo conseguir entradas para el Hull City-Brentford: precios de la Premier League, información del partido, venta de entradas de última hora y más

El Hull City recibe al Brentford el domingo 25 de octubre de 2026 en el MKM Stadium de Hull.

Históricamente, los enfrentamientos entre ambos equipos han sido muy disputados y se han celebrado en distintas competiciones del fútbol inglés. Este partido ofrece a los dos conjuntos una oportunidad importante de sumar puntos valiosos en la fase inicial de la Premier League 2026-27.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Hull City contra el Brentford, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Hull City contra el Brentford de la Premier League?

Premier League - Jornada 8 25 oct 2026 - 10:00 The MKM Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Hull City contra el Brentford de la Premier League?

Tanto si animas al equipo local como si viajas para apoyar al visitante, estas son las principales vías para conseguir entradas para el Hull City contra el Brentford.

1. Canales oficiales de los clubes

Portal de venta electrónica de entradas del Hull City (afición local): La compra suele requerir una cuenta registrada en la plataforma oficial de venta de entradas del Hull City y, a menudo, un historial de compras

Taquilla oficial del Brentford FC (afición visitante): Las entradas están disponibles exclusivamente para abonados del Brentford, abonados prémium o miembros de My Bees, en función de sus puntos de fidelidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Las plataformas de reventa de entradas como StubHub suelen ofrecer localidades de revendedores si se agotan las entradas oficiales, aunque los precios pueden diferir de su valor nominal.

¿Cuánto cuestan las entradas de liga para el Hull City contra el Brentford?

El precio de las entradas para el Hull City contra el Brentford varía según se compren entradas oficiales a su valor nominal o se recurra a plataformas de reventa.

1. Precios oficiales de los clubes (valor nominal)

Afición local (MKM Stadium): Las entradas generales para adultos para un partido de la Premier League en el campo del Hull City cuestan entre 24 y 45 £ , según la categoría del asiento y la zona del estadio. Las entradas con descuento y las infantiles cuestan menos.

Afición visitante (seguidores del Brentford): Las entradas para la afición visitante están sujetas al precio máximo obligatorio de la Premier League y cuestan como máximo 30 £ para los adultos.

2. Plataformas de reventa de entradas

Para este partido, los precios en plataformas de reventa como StubHub suelen partir de entre 90 y 190 £ . Las localidades prémium o centrales cuestan más cuando se agotan las entradas de la venta oficial.

Hull City contra Brentford en la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Hull City y el Brentford

En sus últimos cinco partidos, el Hull City suma una victoria, dos empates y dos derrotas. Su encuentro más reciente fue una derrota por 2-1 ante el Newcastle United en la Premier League. Durante esta racha también empató 2-2 con el Chelsea en liga. Su única victoria en este tramo llegó a domicilio ante el Coventry City, por 1-0. En sus cinco partidos de liga de este periodo, el Hull marcó cuatro goles y encajó tres. La derrota ante el Sunderland en la Carabao Cup añade otro tropiezo a la serie.

El Brentford presenta un balance reciente de dos victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue una contundente victoria por 3-0 ante el Chelsea en la Premier League. También empató 2-2 a domicilio ante el Bournemouth en liga. El Brentford ganó 2-1 en el campo del Reading en la Carabao Cup y empató dos veces en liga, incluido un 1-1 a domicilio ante el Leeds United. El equipo de Andrews ha mostrado regularidad en las distintas competiciones durante esta racha.

Hull City contra Brentford: Resultados de los últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en febrero de 2020, cuando el Hull City recibió al Brentford en la Championship y perdió por 1-5. En los cinco enfrentamientos directos más recientes de los que se tiene constancia, todos disputados en la Championship, el Brentford presenta el mejor balance. Ambos equipos también empataron en agosto de 2019 y mayo de 2018. La única victoria del Hull en esta serie llegó en diciembre de 2018, cuando ganó 2-0 en casa. El Brentford ha marcado con frecuencia en estos enfrentamientos: anotó 13 goles en los cinco partidos.