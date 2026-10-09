Cómo conseguir entradas para el Hoffenheim vs Bayer Leverkusen: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

El Hoffenheim recibe al Bayer Leverkusen el domingo 25 de octubre de 2026 en el SNP Arena de Sinsheim.

Históricamente, el Bayer 04 Leverkusen lleva la delantera en esta rivalidad, con 21 victorias frente a las 9 del Hoffenheim en 36 enfrentamientos directos anteriores. Los partidos entre estos dos equipos suelen ser intensos y con muchos goles, con una media de más de 3 tantos por partido y con ambos conjuntos viendo puerta con regularidad.

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¿Cuándo es el saque inicial del Hoffenheim vs Bayer Leverkusen de la Bundesliga?

El Hoffenheim vs Bayer Leverkusen se juega en el SNP Arena de Sinsheim el domingo 25 de octubre de 2026.

Bundesliga - Jornada 7 25 oct 2026 - 10:30 SNP Arena

Cómo comprar entradas para el Hoffenheim vs Bayer Leverkusen de la Bundesliga

Aquí tienes las principales opciones para comprar entradas para el partido de Bundesliga entre TSG 1899 Hoffenheim y Bayer 04 Leverkusen en el PreZero Arena (SNP Arena):

1. Tienda oficial de entradas del TSG Hoffenheim

Sitio web del club: La opción más directa es comprar directamente a través del portal oficial de venta de entradas online del TSG Hoffenheim.

Preferencia para socios: Los socios oficiales del club reciben acceso prioritario anticipado antes de que las entradas restantes salgan a la venta para el público general.

2. Cupo oficial para aficionados visitantes (seguidores del Bayer Leverkusen)

Sector visitante: Los aficionados del Leverkusen pueden comprar las entradas asignadas para la grada visitante directamente a través de la Tienda de Entradas del Bayer 04 Leverkusen .

3. Mercados secundarios de entradas

Plataformas secundarias de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de admisión general en plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Bundesliga cuando los cupos primarios se han agotado.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Hoffenheim vs Bayer Leverkusen de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el TSG 1899 Hoffenheim vs Bayer 04 Leverkusen en el PreZero Arena (SNP Arena) varían en función de la categoría del asiento y de la edad o condición de descuento:

1. Entradas oficiales del club (precio nominal)

Entradas de pie (Stehplätze / bloques visitantes G1 y G2):

Precio completo: 15 € – 18 € Descuentos / tarifa reducida: 12 € – 17 €

Asientos en el bloque familiar (bloques U y V):

Niños (hasta 14 años): 12 € – 20 € Paquetes para adultos: 30 € – 45 €

Entradas estándar de asiento (Sitzplätze):

Categoría 2 / esquinas y grada alta: 30 € – 65 € Categoría 1 / tribuna principal y lateral de grada baja: 65 € – 115 €+

VIP y hospitality corporativo:

Los precios van de 100 € – 250 €+ por persona, en función del acceso a la sala VIP y del paquete de catering.



2. Mercados secundarios de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta primaria del club, plataformas secundarias de entradas como StubHubofrecen entradas en función de la demanda del mercado:

Entradas de pie / admisión general : Desde aproximadamente 33 € – 55 €

Entradas de asiento reservado : Oscilan entre 70 € – 200 €+ según la demanda y la ubicación del asiento.

Hoffenheim vs Bayer Leverkusen de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Hoffenheim vs Bayer Leverkusen

El Hoffenheim ha ganado uno y ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales, una racha que subraya la magnitud del reto al que se enfrenta Ilzer. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 3-1 en Paderborn en la Bundesliga, y también perdió 2-0 ante el OFI Crete en la Europa League. Una victoria en casa por 2-1 sobre el VfB Stuttgart representa su único resultado positivo en este tramo. El Hoffenheim marcó siete goles en esos cinco partidos y encajó once.

El Leverkusen ha firmado un balance reciente más convincente, con tres victorias en sus últimos cinco partidos y una sola derrota. El resultado más destacado fue un triunfo por 4-0 sobre el Union Berlin, y después lo respaldó con una victoria por 2-0 sobre el RB Leipzig en su último encuentro. Su única derrota en esta serie fue un 3-2 ante el Elversberg al inicio de la secuencia. El Leverkusen marcó nueve goles y encajó cinco en esos cinco partidos.

Hoffenheim vs Bayer Leverkusen: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 17 de enero de 2026, cuando el Hoffenheim ganó 1-0 en casa en la Bundesliga. En los últimos cinco duelos directos, el Leverkusen lleva ventaja con tres victorias frente a las dos del Hoffenheim, aunque el TSG ha demostrado que es capaz de rascar puntos a su rival en el SNP Arena.