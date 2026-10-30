El Hoffenheim recibe al Schalke 04 el domingo 8 de noviembre de 2026 en el SNP Arena de Sinsheim.

El Hoffenheim domina los enfrentamientos directos con 14 victorias, frente a las 9 del Schalke 04, además de 7 empates. El Hoffenheim ha ganado sus tres últimos partidos oficiales contra el Schalke, incluidos un triunfo por 2-0 en liga y una victoria por 3-0 en la Copa de Alemania durante la temporada 2022-23.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Hoffenheim contra el Schalke 04, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Hoffenheim contra el Schalke 04 de la Bundesliga?

El Hoffenheim contra el Schalke 04 se disputa en el SNP Arena de Sinsheim el domingo 8 de noviembre de 2026.

Bundesliga - Jornada 9 8 nov 2026 - 13:30 SNP Arena

¿Cómo comprar entradas para el Hoffenheim contra el Schalke 04 de la Bundesliga?

Quienes quieran comprar entradas para el partido de Bundesliga entre el TSG Hoffenheim y el FC Schalke 04 suelen tener varias opciones principales, según la disponibilidad y sus preferencias:

1. Canales oficiales de los clubes

Hoffenheim (afición local): Como el Hoffenheim ejerce de anfitrión en el PreZero Arena de Sinsheim, las entradas pueden buscarse directamente en la tienda oficial de entradas en línea del TSG Hoffenheim. Para los partidos en casa suele haber periodos de venta prioritaria para los socios del club antes de abrirse la venta al público general.

Como el Hoffenheim ejerce de anfitrión en el PreZero Arena de Sinsheim, las entradas pueden buscarse directamente en la tienda oficial de entradas en línea del TSG Hoffenheim. Para los partidos en casa suele haber periodos de venta prioritaria para los socios del club antes de abrirse la venta al público general. Schalke 04 (afición visitante): Quienes quieran sentarse en las zonas reservadas a la afición visitante deben consultar la tienda de entradas S04 Ticketshop del FC Schalke 04, donde los socios del club tienen acceso prioritario al cupo de entradas para visitantes.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas de los canales oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Hoffenheim contra el Schalke 04 de la Bundesliga?

Este es el desglose de los precios de las entradas para el partido de Bundesliga entre el TSG Hoffenheim y el FC Schalke 04, según las categorías oficiales de los clubes y los anuncios actuales de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Categoría 3 (sectores S1 y S2): Las entradas estándar para adultos parten de unos 18,00 € , mientras que las infantiles cuestan aproximadamente 15,00 € .

Las entradas estándar para adultos parten de unos , mientras que las infantiles cuestan aproximadamente . Zona familiar (sectores U y V): Las entradas para la zona familiar cuestan unos 29,00 € para adultos y 18,00 € para niños.

Las entradas para la zona familiar cuestan unos para adultos y para niños. Categoría 2B (sectores R y T): Los asientos de categoría estándar cuestan unos 37,00 € para adultos y 21,00 € para niños.

Los asientos de categoría estándar cuestan unos para adultos y para niños. Categoría 2A (sectores B-F y O-Q): Los asientos de categoría intermedia cuestan unos 52,00 € para adultos y 39,00 € para niños.

Los asientos de categoría intermedia cuestan unos para adultos y para niños. Categoría 1B (sectores I y N): Los asientos prémium en las zonas laterales de las gradas inferior y superior cuestan 80,00 € para adultos y 39,00 € para niños.

Los asientos prémium en las zonas laterales de las gradas inferior y superior cuestan para adultos y para niños. Categoría 1A (sectores J-M): Los asientos centrales mejor situados de la tribuna principal cuestan 90,00 € para adultos (con tarifas reducidas de unos 88,00 € ) y 39,00 € para niños.

Los asientos centrales mejor situados de la tribuna principal cuestan para adultos (con tarifas reducidas de unos ) y para niños. Personas usuarias de silla de ruedas y acompañantes: Las plazas accesibles cuestan 18,00 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales de venta de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda del mercado:

Entradas más económicas para la grada superior: Parten de unos 30,00 € a 40,00 € para sectores de la grada superior o de las esquinas.

Parten de unos para sectores de la grada superior o de las esquinas. Asientos estándar en los laterales: Los asientos laterales suelen costar entre 75,00 € y 150,00 € , según el sector concreto y la proximidad al terreno de juego.

Los asientos laterales suelen costar entre , según el sector concreto y la proximidad al terreno de juego. Reventa de entradas prémium y paquetes de hospitalidad: Los asientos centrales más demandados o los paquetes de hospitalidad pueden subir desde 170,00 € hasta superar los 350,00 €, según la demanda del mercado.

Hoffenheim contra Schalke 04 en la Bundesliga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Hoffenheim y el Schalke 04

El Hoffenheim llega a este partido en un mal momento de forma, con una sola victoria y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su único triunfo en esa racha fue un 2-1 ante el VfB Stuttgart en la Bundesliga, pero desde entonces ha perdido contra el Paderborn, el OFI Creta en la Europa League, el Borussia Dortmund y el FC Köln. En esos cinco encuentros, el Hoffenheim marcó ocho goles y encajó nueve, unas cifras que reflejan sus dificultades para encontrar estabilidad defensiva.

El Schalke 04 llega al partido en una situación más positiva. No ha perdido en tres de sus últimos cinco encuentros: empató 0-0 con el Bayern de Múnich y el Elversberg en la Bundesliga y ganó 1-3 a domicilio al Union Berlin. Dos victorias en amistosos ante el Oberhausen y el Austria Lustenau completan una racha que apunta a una confianza creciente bajo las órdenes de Muslic, aunque sus resultados en liga han sido irregulares.

Hoffenheim contra Schalke 04: Resultados de los últimos enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre ambos clubes se disputó en abril de 2023, cuando el Hoffenheim venció 2-0 al Schalke en un partido de Bundesliga en el SNP Arena. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Hoffenheim presenta mejores resultados, con tres victorias frente a una del Schalke y otro partido de la Copa de Alemania que también cayó del lado del Hoffenheim. Los cinco encuentros sumaron 24 goles en total, lo que apunta a un duelo históricamente abierto y con muchos goles.