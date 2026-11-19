El Hoffenheim recibe al Bayern de Múnich el domingo 13 de diciembre de 2026 en el SNP Arena de Sinsheim.
En su enfrentamiento más reciente, disputado en el Allianz Arena el 8 de febrero de 2026, el Bayern ofreció una exhibición ofensiva y derrotó con comodidad al Hoffenheim por 5-1. El triunfo reciente más destacado del Hoffenheim ante el Bayern llegó en la última jornada de la temporada 2023-24, con una emocionante victoria por 4-2.
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¿Cuándo se juega el Hoffenheim-Bayern de Múnich de la Bundesliga?
El Hoffenheim-Bayern de Múnich se disputa el domingo 13 de diciembre de 2026 en el SNP Arena de Sinsheim.
¿Cómo comprar entradas para el Hoffenheim-Bayern de Múnich de la Bundesliga?
Estas son las opciones para comprar entradas para el Hoffenheim-Bayern de Múnich de la Bundesliga:
1. Canales oficiales de los clubes
- Portal oficial de entradas del TSG Hoffenheim: Para los partidos que se disputan en Sinsheim, puedes consultar la tienda de entradas en línea del Hoffenheim. Normalmente ofrece una fase de preventa para socios antes de poner a disposición del público general las localidades restantes.
- Portal oficial de entradas e intercambio de entradas del FC Bayern: Para los partidos que se disputan en Múnich, los encuentros de gran demanda como el Bayern-Hoffenheim suelen agotar rápidamente sus entradas en los sorteos iniciales. No obstante, los socios pueden acceder a la plataforma oficial de intercambio de entradas del FC Bayern, donde los abonados y socios revenden entradas de forma segura a su precio original a medida que se acerca el partido.
2. Plataformas de reventa de entradas
- Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan las localidades de la venta oficial.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Hoffenheim-Bayern de Múnich de la Bundesliga?
Estos son los precios estimados de las entradas para el Hoffenheim-Bayern de Múnich de la Bundesliga:
1. Canales oficiales de los clubes
- Asientos estándar de categoría 2 (gradas superiores/laterales): Suelen costar aproximadamente entre 35 y 70 €.
- Asientos estándar de categoría 1 (gradas laterales inferiores): Suelen costar entre 75 y 80 €.
- Zonas de pie (Stehplatz): Suelen costar alrededor de 15 a 20 €.
- Paquetes VIP y de hospitalidad: Generalmente cuestan entre 300 y más de 800 €.
2. Plataformas de reventa de entradas
Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:
- Entradas estándar o para los fondos: Suelen partir de unos 110 a 135 €.
- Entradas para los laterales y localidades prémium en las gradas inferiores: Los precios suben hasta situarse entre 250 y más de 500 €.
- Reventa en momentos de máxima demanda: El precio medio puede situarse fácilmente entre 450 y más de 600 €.
Hoffenheim-Bayern de Múnich en la Bundesliga: todo lo que necesitas saber
Estado de forma del Hoffenheim y el Bayern de Múnich
El Hoffenheim ha ganado dos partidos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. En el más reciente venció al Schalke por 2-1 en la Bundesliga y, anteriormente en esa racha, también derrotó al Bayer Leverkusen por 3-0. Sin embargo, las derrotas consecutivas ante el Werder Bremen y el Holstein Kiel, esta última en la tanda de penaltis de la Copa de Alemania, muestran que la irregularidad sigue siendo un problema. En esos cinco partidos ha marcado siete goles y encajado cinco.
El Bayern de Múnich ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y empatado uno, sin sufrir ninguna derrota. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 a domicilio ante el Mainz en la Bundesliga, y también derrotó por 2-0 al Atlético de Madrid en la Champions League. El empate 2-2 a domicilio ante el Borussia Dortmund es el único partido de esa racha en el que se dejó puntos. El Bayern ha marcado 13 goles y encajado seis en esos cinco encuentros, una muestra de su capacidad ofensiva.
Hoffenheim-Bayern de Múnich: enfrentamientos directos recientes
El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en febrero de 2026, cuando el Bayern de Múnich derrotó al Hoffenheim por 5-1 en Múnich. En sus últimos cinco duelos directos, el Bayern ha ganado cuatro y el Hoffenheim uno: una victoria en casa por 4-2 en mayo de 2024. El Bayern ha marcado 18 goles en esos cinco partidos, por ocho del Hoffenheim.