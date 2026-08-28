Cómo conseguir entradas para el Hamburger SV vs FC Koeln: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

El Hamburger SV se enfrenta al FC Koeln el sábado 19 de septiembre de 2026 en el Volksparkstadion de Hamburgo.

Ambos equipos ya se vieron las caras anteriormente, en marzo de 2026, cuando firmaron un ajustado empate 1-1 en exactamente el mismo escenario. El Hamburger SV buscará aprovechar su ventaja como local para sumar puntos cruciales al principio de la temporada.

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¿Cuándo es el saque inicial del Hamburger SV vs FC Koeln de la Bundesliga?

El Hamburger SV vs FC Koeln arranca en el Volksparkstadion de Hamburgo, en un partido correspondiente a la temporada 2026/27 de la Bundesliga.

Bundesliga - Jornada 4 19 sept 2026 - 09:30 Volksparkstadion

¿Cómo comprar entradas para el Hamburger SV vs FC Koeln de la Bundesliga?

Puedes comprar entradas para el partido Hamburger SV vs 1. FC Köln a través de plataformas oficiales y secundarias:

Tienda oficial de entradas del HSV: Como el Hamburger SV disputa este partido en casa en el Volksparkstadion, las entradas están disponibles principalmente a través de la web oficial de venta de entradas del HSV (hsv.de/tickets). Los socios del club tienen acceso prioritario a la preventa antes de que las entradas restantes salgan a la venta general.

Intercambio oficial de entradas (Zweitmarkt): Si el partido se agota en la venta general, el HSV gestiona un mercado secundario oficial de entradas en su web, donde los abonados revenden sus asientos a precio nominal.

Cupo para aficionados visitantes (FC Köln): Los aficionados del FC Köln que viajen pueden comprar las entradas asignadas para el sector visitante a través del portal oficial para socios del 1. FC Köln (fc.de), siempre que estén registrados como miembros del club.

Mercados secundarios: Las plataformas secundarias de venta de entradas, como StubHub, suelen ofrecer entradas revendidas para el partido, aunque se recomienda encarecidamente comprar directamente a través de los canales oficiales del club para garantizar el acceso y evitar recargos.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Hamburger SV vs FC Koeln de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el Hamburger SV vs 1. FC Köln en el Volksparkstadion dependen de si se compran directamente al club a precio nominal o a través de plataformas secundarias de reventa.

Precios oficiales de las entradas a valor nominal (HSV Ticket Shop)

Zona de pie (Nordtribüne / Stehplatz): Aproximadamente entre 16 € y 22 €.

Asientos estándar (Unterrang y Oberrang): Aproximadamente entre 30 € y 76 €, según la zona y la visibilidad.

Paquetes hospitality y VIP: Aproximadamente entre 220 € y más de 450 €, con acceso a sala, catering y asientos centrales prémium.

Mercados secundarios y de reventa

En plataformas secundarias de entradas como StubHub, los precios de reventa para este partido concreto suelen empezar alrededor de:

Asientos de acceso / los más baratos disponibles: Desde alrededor de 58 € a 92 € para asientos de categoría básica.

Asientos medios en grada baja / centro del campo: Entre 93 € y 175 €.

Anuncios prémium y de última hora: Entre 186 € y más de 326 € para vistas centrales cerca del terreno de juego.

Hamburger SV vs FC Koeln de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Hamburger SV vs FC Koeln

El Hamburger SV ha registrado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una victoria por 3-0 sobre el SC Verl en la DFB-Pokal el 24 de agosto, un resultado que le dio un arranque con confianza en la competición oficial. Antes, en pretemporada, el HSV empató 2-2 con el Lille y venció 2-1 al Toulouse, aunque una derrota por 2-1 ante el Everton dejó claro que todavía hay trabajo por hacer en defensa. A lo largo de esos cinco partidos, los Rothosen marcaron nueve goles y encajaron seis.

El FC Koeln llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. El más reciente fue un triunfo por 2-1 sobre el Wuerzburger Kickers en la DFB-Pokal el 24 de agosto. Koeln también enlazó victorias consecutivas ante la Real Sociedad en pretemporada, por 2-1 y 2-0, y empató 2-2 con el Hertha de Berlín. Su única derrota en esta racha fue una victoria amistosa por 8-0 sobre el Bergisch Gladbach, lo que demostró su capacidad ofensiva. Koeln ha marcado 15 goles y ha encajado cinco en sus últimos cinco partidos.

Hamburger SV vs FC Koeln: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes se produjo en la Bundesliga el 14 de marzo de 2026, cuando Hamburger SV y FC Koeln empataron 1-1 en el Volksparkstadion. Antes de eso, Koeln le infligió al HSV una dura derrota por 4-1 en casa en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, Koeln presenta un mejor balance en el cara a cara, con tres victorias por una del HSV, además de un empate entre ambos.