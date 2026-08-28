El Getafe se enfrenta al Málaga el miércoles 20 de septiembre de 2026 en el Coliseum de Getafe.

El Getafe tiene ventaja en los enfrentamientos recientes, ya que ha ganado tres de los últimos cinco duelos de LaLiga contra el Málaga, incluida una victoria en casa por 1-0 en el Coliseum en enero de 2018. El Getafe llega a este partido con la intención de ganar impulso y el Málaga aspira a revertir su rendimiento fuera de casa y escalar posiciones en la tabla tras un inicio de temporada.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber sobre cómo conseguir entradas para el Getafe vs Málaga, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Getafe vs Málaga de LaLiga?

El Getafe vs Málaga se disputa en el Coliseum de Getafe. Consulta la programación local para conocer la hora confirmada del saque inicial en tu zona.

Primera División - Jornada 7 20 sept 2026 - 08:00 Coliseum

Cómo comprar entradas para el Getafe vs Málaga de LaLiga

Para comprar entradas para el partido Getafe vs. Málaga en el Estadio Coliseum de Getafe, puedes adquirirlas a través de las siguientes opciones oficiales y secundarias de venta de entradas:

Sitio web oficial del Getafe CF: Como el Getafe es el equipo local, las entradas para el público general se ponen a la venta directamente a través del portal oficial de entradas en la web principal del Getafe CF (entradas.getafecf.com). La venta general suele abrirse entre 1 y 2 semanas antes del partido.

Taquillas del Estadio Coliseum: Puedes comprar entradas en persona en la taquilla del estadio, en el Estadio Coliseum de Getafe, en los días previos al partido o el mismo día del encuentro, sujetas a disponibilidad.

Cupo oficial de visitante del Málaga CF: Si apoyas al Málaga CF en la zona visitante, las entradas se distribuyen directamente a través de la sección oficial de venta de entradas del Málaga (entradas.malagacf.com) para socios oficiales y abonados.

Mercado secundario y agregadores: Si se agotan las localidades oficiales, plataformas secundarias de entradas y sitios web comparadores como StubHub ofrecen entradas revendidas de distintas zonas del estadio.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Getafe vs Málaga de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido de LaLiga entre Getafe y Málaga varían en función de si las compras a valor nominal a través de la taquilla oficial del club o mediante plataformas secundarias de reventa.

Entradas oficiales directas (valor nominal):

Rango de entrada general: Aproximadamente 30 € a 75 € a través del canal oficial de venta de entradas del Getafe CF. Fondo (detrás de las porterías): 30 € a 40 € . Lateral: 40 € a 60 € . Tribuna: 60 € a 80 € .

Plataformas secundarias de reventa:

Precios iniciales: En mercados secundarios de entradas como StubHub, los precios suelen comenzar en torno a 120 € a 160 € para asientos estándar debido a la demanda y las comisiones de gestión. Precio medio de reventa: Normalmente oscila entre 150 € y 220 € en las categorías generales de asientos.

Paquetes VIP y hospitality:

Los asientos premium con acceso hospitality empiezan en torno a 180 € a 300 €+ por entrada.



Getafe vs Málaga de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Forma del Getafe vs Málaga

El Getafe ha ganado dos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 en LaLiga sobre el Racing Santander el 23 de agosto, y también derrotó al Partizan Beograd por 3-1 en la fase de clasificación de la Conference League el 20 de agosto. El punto más bajo de esta racha fue una derrota por 3-0 ante el Deportivo Alaves el 15 de agosto. El Getafe marcó seis goles y encajó seis en esos cinco partidos. En esa secuencia también figura un empate amistoso 1-1 con el Tottenham Hotspur.

El Málaga ha sumado un punto en sus dos partidos de LaLiga, con un balance en sus últimos cinco encuentros de una victoria, dos empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con el Deportivo de A Coruna el 24 de agosto. Antes de eso, perdió 2-0 ante el Atletico Madrid en su estreno en LaLiga. Los resultados de pretemporada incluyeron un empate 2-2 con el Fulham y una victoria 4-2 sobre el Al-Arabi, aunque en esa racha también figura una derrota 2-1 ante el AD Ceuta FC.

Getafe vs Málaga: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes se produjo en LaLiga el 19 de mayo de 2018, cuando el Getafe ganó 1-0 fuera de casa ante el Málaga. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, todos ellos disputados en LaLiga, el Getafe suma tres victorias por ninguna del Málaga, con dos partidos terminados en triunfos del Getafe en el Coliseum, incluida una victoria en casa por 1-0 en enero de 2018. El mejor resultado del Málaga en el conjunto de datos fue una victoria en casa por 3-0 en febrero de 2016, aunque por lo demás el Getafe ha dominado los enfrentamientos recientes entre ambos equipos.