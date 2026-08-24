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Cómo conseguir entradas para el Getafe vs Deportivo de A Coruna: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

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Primera División

El Getafe se enfrenta al Deportivo de La Coruña en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas

El Getafe se enfrenta al Deportivo de A Coruna el domingo, 13 de septiembre de 2026, en el Coliseum de Getafe.

En el historial reciente entre ambos, el Getafe tiene ventaja con 6 victorias frente a 1 triunfo del Deportivo en todas las competiciones. El último enfrentamiento de liga en la máxima categoría en el Coliseum se saldó con una contundente victoria por 3-0 para el Getafe.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Getafe vs Deportivo de A Coruna, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Getafe vs Deportivo de A Coruna de LaLiga?

El Getafe vs Deportivo de A Coruna se disputa en el Coliseum de Getafe. Consulta la programación local para conocer la hora confirmada de inicio en tu zona.

crest
Primera División - Jornada 5
Coliseum

¿Cómo comprar entradas para el Getafe vs Deportivo de A Coruna de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido Getafe vs Deportivo de La Coruña en el Estadio Coliseum el 13 de septiembre de 2026, sigue estos canales principales de compra:

1. Canales oficiales del Getafe CF (venta principal)

  • Sitio web oficial: Las entradas se ponen a la venta directamente a través del portal de entradas del sitio oficial del Getafe CF. La venta al público general suele abrirse entre 1 y 2 semanas antes del día del partido.
  • Taquillas del estadio (Taquillas): Puedes comprar entradas físicas en la taquilla del Estadio Coliseum de Getafe en los días previos al partido o el mismo día del encuentro, siempre que queden asientos disponibles.

2. Canales oficiales de LaLiga y puntos de venta autorizados

  • Portal de entradas de LaLiga: Los partidos de la máxima categoría del fútbol español venden entradas generales a través del sitio central de venta de entradas de LaLiga, que redirige a las asignaciones oficiales primarias.
  • Puntos de venta asociados: Plataformas de venta autorizadas como Marca Entradas venden con frecuencia asientos oficiales para el día de partido directamente.

3. Mercados secundarios de entradas

  • Si las entradas primarias se agotan, intercambios secundarios de entradas como StubHub ofrecen inventario de reventa antes de la salida oficial a la venta general.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Getafe vs Deportivo de A Coruna de LaLiga?

Los precios de las entradas para Getafe vs Deportivo de A Coruna varían en función de si compras directamente a través de la taquilla del club o mediante agregadores secundarios de entradas.

  • Los precios de las entradas primarias directamente del Getafe CF oscilan entre 25 £ y 60 £ (30 € y 70 €) para los partidos estándar de LaLiga en casa en el Estadio Coliseum, según te sientes detrás de las porterías o en las gradas laterales centrales.
  • Las opciones de reventa y de mercados secundarios como StubHub suelen partir de alrededor de 75 £ a 135 £ para localidades de admisión general.
  • Las localidades prémium o de alta demanda en plataformas secundarias se sitúan de media entre 170 £ y 230 £, según la proximidad del partido y la disponibilidad general de entradas.

Getafe vs Deportivo de A Coruna de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Forma del Getafe vs Deportivo de A Coruna

Los últimos cinco partidos del Getafe dejaron dos victorias, un empate y dos derrotas. Su resultado más reciente fue un triunfo por 1-0 ante el Racing Santander en LaLiga el 23 de agosto, después de una victoria por 3-1 sobre el Partizan Beograd en la fase de clasificación de la Conference League. La derrota por 3-0 frente al Deportivo Alaves fue el punto más bajo de esa racha. En esos cinco encuentros, el Getafe marcó seis goles y encajó seis, con sus dos partidos competitivos produciendo cuatro de esos tantos.

Los últimos cinco partidos del Deportivo de A Coruna se saldaron con una victoria, tres empates y una derrota. Su compromiso más reciente fue un empate 1-1 con el Elche en LaLiga el 17 de agosto. Venció 1-0 al Genoa en un amistoso el 8 de agosto y empató 1-1 con la Fiorentina dos días antes. Una derrota por 1-0 ante el Real Madrid completa la secuencia. El Deportivo marcó cinco goles y encajó cinco en esos cinco partidos.

GET

GET - Formulario

PBE
W3-1
SAN
W1-0
PBE
L2-1
OSA
L1-0
CEL
D1-1
Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
COR

COR - Formulario

RMA
L0-1
ELC
D1-1
MAL
D1-1
VAL
W3-1
VIL
W2-3
Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Getafe vs Deportivo de A Coruna: historial reciente

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar en LaLiga el 28 de febrero de 2018, cuando el Getafe recibió al Deportivo y ganó 3-0. En los últimos cinco duelos registrados, el Getafe suma tres victorias por una del Deportivo, además de un empate. Ambos equipos también se enfrentaron en septiembre de 2017, cuando el Deportivo ganó 2-1 en casa, y firmaron un empate sin goles en diciembre de 2015.

Cara a cara

GetafeEmpateDeportivo de A Coruna
3
1
1
Primera División
Getafe badge
Getafe
GET
3
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
F
Primera División
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
2
Getafe badge
Getafe
GET
1
F
Primera División
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Getafe badge
Getafe
GET
2
F
Primera División
Getafe badge
Getafe
GET
0
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
F
Primera División
Getafe badge
Getafe
GET
2
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
F
8Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

Clasificación del Getafe vs Deportivo de A Coruna

En la clasificación actual de LaLiga, el Getafe ocupa la octava plaza y el Deportivo de A Coruna es décimo.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
W
W
W
L
W
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
W
W
W
L
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
L
W
W
L
W
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
L
W
W
D
L
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
L
D
W
W
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
W
L
W
D
W
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
W
W
L
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
GetafeGetafeGET
722347-38
W
L
D
D
L
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
L
L
W
D
L
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
L
L
D
W
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
L
W
L
L
L
20
MálagaMálagaMAL
7034312-93
L
L
D
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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