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Cómo conseguir entradas para el Getafe vs Celta de Vigo: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

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El Getafe se enfrenta al Celta de Vigo en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas

El Getafe se enfrenta al Celta de Vigo el lunes 7 de septiembre de 2026 en el Coliseum de Getafe.

Su enfrentamiento más reciente, en febrero de 2026, terminó con un empate 0-0 en el mismo escenario. El Getafe tiene una ligera ventaja histórica en sus enfrentamientos directos, con 11 victorias frente a las 9 del Celta de Vigo en 30 duelos anteriores.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Getafe vs Celta de Vigo, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Getafe vs Celta de Vigo de LaLiga?

El Getafe vs Celta de Vigo se disputa en el Coliseum de Getafe, con el saque inicial programado a la hora confirmada indicada arriba.

crest
Primera División - Jornada 4
Coliseum

¿Cómo comprar entradas para el Getafe vs Celta de Vigo de LaLiga?

1. Portal oficial de entradas del Getafe CF El método más seguro para asegurarte asientos de admisión general es directamente a través del club anfitrión, el Getafe CF:

  • Reserva online: Accede a la sección de entradas de día de partido en el sitio oficial del Getafe CF. Selecciona el encuentro del 7 de septiembre ante el Celta de Vigo, elige tu grada (Fondo, Tribuna o Lateral) y completa el registro.
  • Momento de lanzamiento: Las entradas para el público general suelen ponerse a la venta entre 1 y 2 semanas antes del partido.
  • En el estadio: Si el partido no está agotado, las entradas generales restantes pueden comprarse en las taquillas del Estadio Coliseum de Getafe hasta el saque inicial.

2. Paquetes VIP y hospitality Para localidades mejoradas, comida previa al partido o acceso a salas:

  • Reserva entradas VIP o corporativas directamente a través del departamento comercial del Getafe en su sitio web oficial.
  • Las agencias oficiales de viajes deportivos y las plataformas de hospitality también ofrecen paquetes que incluyen entradas para el partido y alojamiento en hoteles locales.

3. Plataformas secundarias de entradas Si las opciones de admisión general se agotan en los canales oficiales:

  • Mercados secundarios como StubHub publican entradas de reventa de abonados.
  • Asegúrate de comparar precios, comprobar los métodos de entrega (entrada electrónica móvil frente a pase físico) y revisar los detalles de la ubicación del asiento antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Getafe vs Celta de Vigo de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido Getafe vs. Celta de Vigo del 7 de septiembre de 2026 en el Estadio Coliseum varían en función de si compras a través de canales oficiales o de plataformas secundarias de reventa:

1. Entradas oficiales directas (valor nominal)

  • Rango de admisión general: Aproximadamente 25 £ a 65 £ (30 € a 75 €).
  • Factores de precio: Las entradas estándar a través del portal oficial del Getafe CF dependen de la ubicación del asiento:
    • Fondo (detrás de las porterías): ~25 £ - 35 £
    • Lateral (gradas laterales): ~35 £ - 50 £
    • Tribuna (graderío principal): ~50 £ - 65 £

2. Plataformas secundarias de reventa

  • Precio inicial: En torno a 100 £ a 155 £ (120 € a 180 € / 131 $+) para las opciones de entrada más baratas en sitios de reventa.
  • Precio medio de reventa: Aproximadamente 175 £ a 235 £ en los principales mercados secundarios de entradas como StubHub, según la demanda y la selección de asientos.

3. Paquetes VIP y hospitality

  • Entradas hospitality: Suelen partir de 150 £ a 250 £+ por entrada, incluyendo asientos centrados para el partido, acceso a salas y comida/bebida previa al encuentro.

Getafe vs Celta de Vigo de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Forma del Getafe vs Celta de Vigo

El Getafe ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una victoria por 3-1 sobre el Partizan Beograd en la fase de clasificación de la Conference League el 20 de agosto. Antes de eso, sufrió una derrota por 3-0 ante el Deportivo Alaves en LaLiga el 15 de agosto. En esos cinco partidos, el Getafe marcó seis goles y encajó nueve.

Los últimos cinco partidos del Celta de Vigo fueron todos amistosos, con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota. Su encuentro más reciente terminó 1-1 contra el SSC Napoli el 8 de agosto. También venció al Sassuolo por 4-1 y empató 2-2 tanto con el Academico Viseu como con el Braga. El Celta marcó diez goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

GET

GET - Formulario

ALA
L3-0
PBE
W3-1
SAN
W1-0
PBE
L2-1
OSA
L1-0
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
CEL

CEL - Formulario

NAP
D1-1
VAL
D0-0
OSA
L1-2
ATH
L0-2
RSO
D0-0
Gol marcado (encajado)
2/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Getafe vs Celta de Vigo: historial reciente de enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre estos equipos terminó 0-0 en el Coliseum el 1 de febrero de 2026, en LaLiga. En los últimos cinco enfrentamientos, el Celta de Vigo ha ganado dos, el Getafe ha ganado dos y un partido terminó en empate. Entre las victorias del Celta figuran un triunfo por 2-0 en casa en agosto de 2025 y una victoria por 1-0 en el Coliseum en noviembre de 2024.

Cara a cara

GetafeEmpateCelta Vigo
2
1
2
Primera División
Getafe badge
Getafe
GET
0
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
0
F
Primera División
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
0
Getafe badge
Getafe
GET
2
F
Primera División
Getafe badge
Getafe
GET
1
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
2
F
Primera División
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
Getafe badge
Getafe
GET
0
F
Primera División
Getafe badge
Getafe
GET
3
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
2
F
6Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

Getafe vs Celta de Vigo: clasificación

En la actual clasificación de LaLiga, el Getafe ocupa la 19.ª posición, mientras que el Celta de Vigo está en la 12.ª plaza.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
W
W
W
L
W
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
W
W
W
L
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
L
W
W
L
W
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
L
W
W
D
L
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
L
D
W
W
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
W
L
W
D
W
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
W
W
L
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
GetafeGetafeGET
722347-38
W
L
D
D
L
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
L
L
W
D
L
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
L
L
D
W
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
L
W
L
L
L
20
MálagaMálagaMAL
7034312-93
L
L
D
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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