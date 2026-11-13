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Cómo conseguir entradas para el Genoa-Torino: precios para el partido de la Serie A, información sobre el encuentro, venta de última hora y más

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El Genoa se enfrenta al Torino en la Serie A. Así puedes conseguir tus entradas.

El Genoa recibe al Torino el domingo 6 de diciembre de 2026 en el Stadio Luigi Ferraris de Génova.

En su último enfrentamiento de la Serie A, disputado el 22 de febrero de 2026, el Genoa logró una contundente victoria por 3-0 en el Stadio Luigi Ferraris. Antes de ese triunfo en casa, el Torino se había impuesto por un ajustado 2-1 al recibir al Genoa en octubre de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Genoa-Torino, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Genoa-Torino de la Serie A?

El Genoa-Torino se disputa en el Stadio Luigi Ferraris de Génova el domingo 6 de diciembre de 2026.

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Serie A - Jornada 14
Stadio Luigi Ferraris

¿Cómo comprar entradas para el Genoa-Torino de la Serie A?

Para comprar entradas para el partido de Serie A entre el Genoa y el Torino, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales del club

  • Venta oficial de entradas del club: Compra directamente a través de la web oficial del Genoa CFC (genoacfc.it) o de la plataforma Vivaticket cuando se abra la venta general.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales del club, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Serie A cuando se agotan los cupos de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Genoa-Torino de la Serie A?

Estos son los precios de las entradas para el partido de Serie A entre el Genoa y el Torino:

1. Canales oficiales del club

  • Entrada general estándar: Suelen partir de unos 25 € a 41 €.
  • Gradas laterales y zonas prémium: Van desde los 60 € hasta más de 150 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

  • Entradas de reventa más baratas: Parten de unos 60 €.
  • Precios medios: Rondan los 205 €.

Genoa-Torino de la Serie A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Genoa y el Torino

El Genoa ha sumado cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos de Serie A, con diez goles a favor y cuatro en contra. En su encuentro más reciente ganó 1-2 a domicilio al Lecce, después de vencer 2-0 en casa a la Juventus. Antes de esos resultados, derrotó al Venezia por 1-0 y a la Fiorentina por 2-1. Su único tropiezo fue una derrota por 2-0 ante la Roma. El equipo de De Rossi llega a este partido tras encadenar tres victorias ligueras.

El Torino ha ganado tres de sus últimos cinco partidos de Serie A y ha perdido dos, con seis goles a favor y siete en contra. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-0 en el campo del Frosinone y, antes de eso, cayó 1-3 en casa ante el Como. Sus tres victorias en ese periodo llegaron frente al Monza (3-2), el Parma (0-3) y el Udinese (2-1), lo que sugiere que el equipo de Abate es capaz de ofrecer buenas actuaciones, aunque le ha costado mantener ese nivel con regularidad.

GEN

GEN - Formulario

ROM
L2-0
VEN
W1-0
JUV
W2-0
LEC
W1-2
MIL
L1-2
Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
TOR

TOR - Formulario

PAR
W0-3
MON
W3-2
COM
L1-3
FRC
L2-0
LEC
D1-1
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Genoa-Torino: últimos enfrentamientos directos

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar el 22 de febrero de 2026, cuando el Genoa ganó 3-0 en el Stadio Luigi Ferraris en la Serie A. En sus cinco últimos duelos directos, el Genoa ha ganado dos veces, el Torino una y dos partidos terminaron en empate. En esos cinco encuentros, el Genoa ha marcado siete goles y el Torino, cuatro.

Cara a cara

GénovaEmpateTorino
1
3
1
Serie A
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Génova
GEN
3
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TOR
0
F
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Torino
TOR
2
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GEN
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Torino
TOR
1
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Génova
GEN
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F
Serie A
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Génova
GEN
0
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Torino
TOR
0
F
Serie A
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Génova
GEN
0
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Torino
TOR
0
F
5Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

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